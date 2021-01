Die Robert Bosch GmbH meldete 2017 mehr als 4.000 Patente an und liegt damit in Deutschland deutlich an der Spitze.

Auch die Daimler AG kommt unter die Top 5. Das geht aus dem Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamts hervor. Wichtigste Unternehmen nach Anzahl der eingereichten Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt im Jahr 2017. Quelle: Statista / Deutsches Patent- und Markenamt Statista / Deutsches Patent- und Markenamt Unternehmen wehren sich gegen Ideenklau Bosch erwirtschaftet laut Informationen des Unternehmens den größten Teil seines Umsatzes in der Automobilzulieferersparte und investiert jährlich Milliardensummen in Forschung und Entwicklung. Dabei reifen im Stuttgarter Konzern Ideen, die man vor ungerechtfertigtem Zugriff durch Dritte schützen will. "Patente sind ein wichtiges Instrument, um die Ergebnisse aus aufwändigen und teuren Forschungsarbeiten vor Nachahmern zu schützen. Patente ermöglichen es Bosch nicht nur, die Technologieführerschaft zu sichern, sondern auch Dritte durch Lizenzen am Technologievorsprung teilhaben zu lassen", heißt es auf der Webseite des Unternehmens dazu. Daimler AG und andere Autobauer vorne dabei Bosch ist nicht das einzige Unternehmen aus dem Südwesten, das eifrig Patente anmeldet. Die Daimler AG landet im Ranking auf dem fünften Rang und reiht sich nach BMW und vor Audi in die Riege der Autohersteller ein. Knapp dahinter landet die ZF Friedrichshafen AG, die zu den weltweit führenden Unternehmen in der Antriebs- und Fahrwerktechnik zählt. Baden-Württemberg reicht die meisten Anträge pro Einwohner ein Insgesamt liegt Baden-Württemberg bei der Anzahl der angemeldeten Patente bundesweit auf Platz zwei hinter Bayern. Gemessen an der Zahl der Anmeldungen pro Einwohner liegt BW sogar an der Spitze. Anzahl der Patentanmeldungen je 100.000 Einwohner in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2017. Quelle: Statista / Deutsches Patent- und Markenamt Statista / Deutsches Patent- und Markenamt Für den Fall, dass Sie selbst eine gute Idee haben: Auf der Webseite des Deutschen Marken- und Patentamts erfahren Sie alles zum Vorgehen bei der Anmeldung und zu den Preisen eines Patents.