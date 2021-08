Klima und Umwelt waren bei der Europa- und Kommunalwahl das entscheidende Thema. Das sorgte für einen großen Zulauf auf Seiten der Grünen und am Ende waren sie es, die als großer Gewinner aus der Wahl hervorgingen. Doch was bedeutet Klimawandel für uns konkret?



Wir zeigen Ihnen in unserer Bildergalerie eine Auswahl von historischen und bekannten Orten in Europa, die der Klimawandel besonders treffen könnte.

Die extreme Trockenheit führte im Sommer 2018 dazu, dass sich im Rhein große Sandbänke bildeten. Die Schifffahrt musste stark eingeschränkt werden. SWR Auch das Wattenmeer steht vor einer Zerreißprobe. Durch den Meeresspiegelanstieg ist es stark bedroht. Strände und Inseln könnten durch Abbruch verloren gehen. Dadurch drohen verheerende Überschwemmungen bei Sturmfluten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Carsten Rehder/dpa Auch die Lieblingsinsel der Deutschen bleibt nicht verschont: Im Oktober kam es auf Mallorca zu heftigen Unwettern, Straßen wurden überflutet und mehrere Menschen kamen ums Leben. dpa Bildfunk picture alliance/Clara Margais/dpa Ebenfalls im Oktober 2018 zog ein heftiges Gewitter über Rom und sorgte für extreme Hagelmassen. Der Hagel war so stark, dass es auf den Straßen so aussah als würde meterdicker Schnee liegen. Im Bild kämpft sich ein Mann gerade durch den Hagel zu seinem Auto. dpa Bildfunk picture alliance/Massimo Percossi/ANSA/dpa Doch nicht nur für den Mittelmeerraum besteht Grund zur Sorge. Die Gletscher in Bayern schmelzen seit Jahrzehnten. Auch die Gletscher an der Zugspitze sind bereits kleiner geworden. Sollte die Erderwärmung nicht gestoppt werden, könnte es auch eine Zugspitze ohne Eis und Schnee geben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Sven Hoppe/dpa Das UNESCO-Weltkulturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (Schweiz) ist das größte zusammenhängende Gletschermassiv Eurasiens. Doch auch hier ziehen sich die Gletscher immer weiter zurück. Eine ganze Region steht vor großen Herausforderungen. Nach Angaben der Universität Bern werden im Jahr 2100 von der heutigen Gletscherfläche nur noch zehn bis 20 Prozent übrigbleiben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/DUMONT Bildarchiv Venedig darf natürlich nicht fehlen: Der steigende Meeresspiegel gefährdet die Lagunenstadt ganz besonders. Zwar wird an einem großangelegten Schleusenprojekt zum Schutz vor Hochwasser gearbeitet. Wissenschaftler sind aber skeptisch: „Venedig werden wir verlieren, das ist nicht umstritten“, sagte Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung dem Focus. Die Frage sei nicht ob, sondern wann. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/IP