Granatapfel: An die kleinen süß-sauren, saftigen Kerne kommt man auf verschiedene Weisen heran, wenn man die Empfehlungen und Videotipps vergleicht. Ohne rote Saftspritzer geht es in einer Schüssel mit Wasser, in der der angeschnittene Granatapfel zerlegt und die Kern-Kammern herausgepult werden. Eine andere Technik: Einen kleinen Deckel rundum vorsichtig einschneiden und abheben, längs der Frucht die Schale einschneiden, damit man die Kern-Kammern gut auseinanderbrechen kann.