Michael Münzer ist Grabungstechniker. "Ich leite die Mitarbeiter an und schaue, dass die Grabungsfläche in Ordnung ist. Von der Ausrüstung her ist das eine tolle Ausgrabung. Das kriege ich einmal im Leben. Wir versuchen hier, Spuren zu sichern, um zu klären, was zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stattgefunden hat. Damit können die Archäologen dann wissenschaftlich arbeiten. "

SWR Diane Scherzler