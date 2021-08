Den Zweitakter hat er vor Jahren vor dem Schrott gerettet. In seiner Werkstatt in Neulußheim im Rhein-Neckar-Kreis zerlegt der gelernte Zweiradmechaniker die Maschine in alle Einzelteile. "Was nicht passt, wird passend gemacht. Das heißt, da holen wir die Flex und das Schweißgerät und spätestens dann passt es.", sagt Edinger. Nach vielen Arbeitsstunden ist das Moped fertig für den Alpenmarathon.