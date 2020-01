Diesen Förster aus dem Südwesten kennt fast jeder. Peter Wohlleben hat sich als Bestseller-Autor und Anwalt der Wälder einen Namen gemacht. Jetzt gibt es „Das geheime Leben der Bäume“ sogar als Kinofilm. Wir stellen Ihnen Deutschlands berühmtesten Förster vor.

Kindheitstraum

Schon als kleiner Junge wollte Peter Wohlleben Naturschützer werden. Geboren in Bonn und aufgewachsen im rheinland-pfälzischen Sinzig, studierte er Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar. Nach mehreren Jahren als Beamter der Landesforstverwaltung entschied er sich, seinem Kindheitswunsch zu folgen. Als Förster und Leiter einer Waldakademie setzt er sich international für die Rückkehr der Urwälder ein. Heute sind zwei Wälder in der Eifel sein (berufliches) Zuhause.

Wald-Esoterik oder Naturwissenschaft?

Neben seiner Arbeit als Förster ist Wohlleben auch Autor zahlreicher Bücher. Vor allem sein Buch „Das geheime Leben der Bäume“ sorgte für große mediale Aufmerksamkeit. Das Sachbuch stand mehrere Wochen auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestseller-Liste. Darin beschreibt er das Zusammenleben der Bäume und zeigt den Wald von einer faszinierenden Seite. Seine Kritiker werfen ihm jedoch vor, die Bäume zu vermenschlichen und somit eine Wald-Esoterik zu fördern.

Peter Wohllebens aktuelles Buch „Das geheime Band zwischen Mensch und Natur“ konnte sich ebenfalls auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestseller-Liste platzieren. Er erklärt darin das Zusammenspiel von Mensch und Natur.

Warum er Jäger und Waldbewirtschafter gegen sich aufbringt, erfahren Sie im Interview mit SWR2:

Persona non grata im deutschen Wald Peter Wohlleben war lange Zeit Forstwirt im herkömmlichen Sinne. Heute geht er mit dem Wald viel pfleglicher um und bringt damit viele Jäger und Waldbewirtschafter gegen sich auf.

„Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben“

Für das SWR Fernsehen ist Peter Wohlleben gemeinsam mit Promis durch verschiedene Wälder im Südwesten gewandert. Dabei bringt er ihnen den Wald näher, auf natürliche und humorvolle Art. Auf dem Programm stehen Übernachtungen im Freien, Lagerfeuer und Baden im Bach.

„Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser und Literaturkritiker Denis Scheck begleiten ihn durch den Naturpark Schönbuch bei Tübingen.

Jeden Samstag ist der Naturexperte um 9:40 Uhr bei SWR 1 Rheinland-Pfalz zu hören. Er spricht über den Wald, seine Tiere und die Natur. Die Beiträge von und mit Peter Wohlleben können Sie auch als Podcast anhören.

Naturausblick 2020 Peter Wohlleben ist der Mann, der mit dem Wald spricht. Er kennt die Geheimnisse dieses mythischen Orts – und in diesem Podcast verrät Woche für Woche ein neues.

Den Wald neu entdecken

Ab dem 23. Januar 2020 läuft der Film „Das geheime Leben der Bäume“ in den deutschen Kinos.

Die beeindruckenden Naturaufnahmen von Wäldern und Tieren nehmen einen mit auf eine dokumentarische Entdeckungsreise.