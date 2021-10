Diese Fastnachts-Events sollten Sie nicht verpassen

Ob schwäbisch-alemannische Fasnet oder rheinische Fastnacht – im Südwesten fühlen sich viele Närrinnen und Narren zu Hause. Bei zahlreichen Veranstaltungen kann gesungen, gelacht und gefeiert werden. Wir stellen Ihnen die besten Fastnachts-Events vor, die Sie nicht verpassen sollten.

Ein dreifach donnerndes Helau in Mainz

Die Fastnachtshochburg in Rheinland-Pfalz ist wohl unumstritten Mainz. Bei den zahlreichen Sitzungen und Umzügen kommen Fastnachts-Fans voll auf ihre Kosten. Der Höhepunkt ist der Rosenmontagsumzug am 24. Februar 2020 ab 11:11 Uhr, auch live im SWR Fernsehen zu sehen. Anschließend kann in vielen Locations weiter gefeiert werden. Bereits am Fastnachtssonntag können Sie ab 11:11 Uhr die Parade der närrischen Garden und die Motivwagen bestaunen. Und beim „Tanz auf der Lu“ können sich die Närrinnen und Narren für den Rosenmontag aufwärmen.

Der Mainzer Rosenmontagsumzug 2019 in 60 Sekunden

Straßenfastnacht in Rheinland-Pfalz

Nicht nur in Mainz können Sie verkleidet jeden Menge Süßigkeiten abstauben und tolle Motivwagen bewundern. Weitere großen Umzüge in der Region finden in Koblenz und Ludwigshafen/Mannheim statt. Wer lieber abends unterwegs ist, kann beim ersten Nachtumzug in Pfaffen-Schwabenheim bei Bad Kreuznach oder beim Fast-Nacht-Umzug in Kell am Rhein vorbeischauen. Und auch am Fastnachtsdienstag ist noch lange nicht Schluss. In Heimbach-Weis findet der Veilchendienstagszug statt und der Fastnachtsumzug Gau-Algesheim.

Fastnachtsumzüge im Überblick

21.02., ab 18:11 Uhr: Fast-Nacht-Umzug in Kell am Rhein

21.02., ab 18:33 Uhr: Nachtumzug in Pfaffen-Schwabenheim

22.02., ab 19.11 Uhr: Historischer Geisterzug in Blankenheim

23.02., ab 13:11 Uhr: Gemeinsamer Fasnachtszug Mannheim-Ludwigshafen – um 15:30 Uhr im SWR Fernsehen

24.02., ab 11:11 Uhr: Rosenmontagsumzug in Mainz – Live im SWR Fernsehen

24.02., ab 12:11 Uhr: Rosenmontagsumzug in Koblenz – um 16:15 Uhr im SWR Fernsehen

25.02., ab 13:44 Uhr: Veilchendienstagszug in Heimbach-Weis

25.02., ab 14:11 Uhr: Fastnachtsumzug in Gau-Algesheim

Eine detaillierte Übersicht der schönsten Fastnachtsumzüge in Rheinland-Pfalz finden Sie hier.

Fasnet in Baden-Württemberg

Das Große Narrentreffen in Bad Cannstatt und der Narrentag in Überlingen haben bereits im Januar stattgefunden. Doch auch der Februar hält noch einiges für Sie bereit. Neben den Wagen und Musikkapellen gehören vor allem die Maskengruppen zur schwäbisch-alemannische Fasnet dazu. In den baden-württembergischen Hochburgen wird von Donnerstag bis Dienstag gefeiert. Die Umzüge in Munderkingen enden am Fasnetsonntag und -dienstag mit dem historischem Brunnensprung. Der große Umzug in Villingen wird dienstags live im SWR Fernsehen übertragen.

Umzüge im Überblick

23.02., ab 14:00 Uhr: Großer traditioneller Fasnetsumzug in Weil der Stadt

23.02., ab 14:00 Uhr: Umzug mit historischem Brunnensprung in Munderkingen – um 18:45 Uhr: Fasnacht in Munderkingen im SWR Fernsehen

23.02., ab 14:11 Uhr: Grenzüberschreitender Umzug in Laufenburg

23.02., ab 20.00 Uhr: Großer Fackelumzug in Elzach

24.02., ab 09:00 Uhr: Hemdglonkerumzug in Fridingen – am 25.02., um 18:15 Uhr: Fastnacht in Fridingen im SWR Fernsehen

24.02., ab 14:00 Uhr: Närrischer Festzug in Wolfach

25.02., ab 13:30 Uhr: Großer Umzug in Villingen – um 14 Uhr live im SWR Fernsehen

25.02., ab 14:11 Uhr: Karlsruher Fastnachtsumzug

Im Fastnachtssaal oder bequem auf der Couch

Die großen Sitzungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind so gut wie ausverkauft. Wer noch keine Karten hat, kann aber trotzdem dabei sein. Bequem auf dem eigenen Sofa. Auf dem Programm stehen u.a. Traditionsveranstaltungen wie die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel oder das Stockacher Narrengericht. Und für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von Mainz bleibt Mainz werfen wollen, sollten sich den Fastnachtsamstag, 18:15 Uhr merken.

Diese Politiker standen in den letzten Jahren vor dem Stockacher Narrengericht.

Fastnachtssitzungen im SWR Fernsehen

20.02., 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht

22.02., 18:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz – Der närrische Abend im Schloss

23.02., 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal – Live im SWR Fernsehen

01.03., 20:15 Uhr: Das Jüngste Ger(i)ücht

Alle Sendungen zur „Närrische Wochen im Südwesten“ finden Sie hier.

Wir wünschen Ihnen eine schöne närrische Zeit!