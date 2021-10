So verbreitet sind SUVs - Ranking der beliebtesten Automodelle

Ein schwerer Unfall hat die Debatte um die Größe und Gefährlichkeit von SUVs angeheizt. Doch wie verbreitet sind die citygängigen Geländewagen wirklich? Wir haben die Fakten.

SUVs stehen in letzter Zeit besonders im öffentlichen Fokus und in der Kritik: zu viel CO2-Ausstoß, zu groß und wozu überhaupt ein Geländewagen, um in die Stadt zu fahren?! Dazu kommt nun ein schwerer Unfall mit einem SUV in der Berliner City, der Anlass für verschiedenste Forderungen ist. Deshalb fragen wir auch in einem Voting: Sollen SUVs in Innenstädten verboten werden?

Mehr SUVs zugelassen – aber nur geringer Anteil aller Fahrzeuge

Tatsache ist: In Deutschland fahren immer mehr SUVs auf den Straßen. Im Januar 2019 verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt 3,1 Millionen bereits zugelassene Fahrzeuge dieser Klasse. Das sind bislang 6,7 Prozent aller Autos.

Bei SUV-Neuzulassungen wird dieses Jahr vermutlich erstmals die Zahl von einer Million geknackt. Bis Juli wurden rund 442.000 SUVs neu angemeldet. Ihr Anteil beträgt bereits mehr als 20 Prozent der Neuzulassungen.

Ranking: Die zehn beliebtesten Modellreihen der Deutschen

In der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes zu den beliebtesten Automodellen in Deutschland vom Januar taucht der erste SUV auf Platz 39 auf: Der Nissan Qashquai wurde rund 251.000 mal zugelassen. Auf Platz 43 steht der Ford Kuga mit rund 239.000 Zulassungen und auf Platz 45 der BMW X1 mit etwa 213.000 Zulassungen.

Zulassungen der gefragtesten Automodelle im Millionenbereich

In den Top Ten der beliebtesten Modellreihen befinden sich ausschließlich Fahrzeuge der Kompaktklasse, Mittelklasse und Kleinwagen. Die Zulassungszahlen der sieben gefragtesten Modelle liegen im Millionenbereich – der Spitzenreiter, der VW Golf, wurde sogar mehr als 3,7 Millionen mal zugelassen.

Doch auch in den Klassen außerhalb von SUVs zeigt sich: Viele Autos sind inzwischen länger und breiter geworden.

Autos werden größer: Der VW Golf ist von seiner 1. bis zur 7. Generation um einen halben Meter gewachsen und 415 Kilogramm schwerer geworden: