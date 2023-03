Biggi Hoffmann ist langjährige Onlineredakteurin und Autorin im SWR. Sie arbeitet im Team für die Homepage des Südwestrundfunks.

Im SWR kümmert sie sich seit 2001 um Online-Inhalte unterschiedlichster Art. Lange hat sie bei SWR Aktuell für Online, App und Social Media gearbeitet.

Den Instagram-Kanal von SWR Doku hat die erfahrene Redakteurin 2021 mit an den Start gebracht und anderthalb Jahre Inhalte dafür aus SWR-Dokus für eine jüngere Zielgruppe erstellt.

Ziel: die besten Artikel auf der SWR-Homepage

Wichtigster Antrieb und Ziel sind für Biggi Hoffmann, die Menschen im Südwesten jederzeit mit den besten Informationen zu versorgen. Im Team für die SWR-Homepage steht das Kuratieren dieser Startseite im Onlineangebot des Südwestrundfunks im Vordergrund: also die Inhalte dafür auszuwählen und dabei die Interessen der Nutzenden sowie Trend-Themen im Blick zu haben. Wie wirken sich Ereignisse und politische Entscheidungen auf den Alltag der Menschen aus? Die Antworten darauf interessieren uns alle im Südwesten.

Manchmal recherchiert und schreibt die Onlineredakteurin auch Artikel - meistens Servicethemen quasi "mitten aus dem Leben".

Die vielfältige Heimat

Die gebürtige Mannheimerin fühlt sich in Baden am Übergang zur Südpfalz heimisch. Sie liebt die Natur und die regionale Vielfalt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Regelmäßig erkundet sie Gegenden per Fahrrad oder in Wanderschuhen.