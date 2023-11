Björn Lilienthal, Redakteur bei SWR.de, ist seit fast 25 Jahren im Südwesten zu Hause und stets auf der Suche nach spannenden Geschichten und digitalen Trends.

SWR Redakteur Björn Lilienthal SWR Patricia Neligan

Björn Lilienthal ist Redakteur bei SWR.de. Er ist in Hessen aufgewachsen und hat in Gießen und Frankfurt am Main Germanistik und Geschichte studiert. Nach einem Praktikum am Bodensee und einem Studienaufenthalt in den USA kam er 1999 zum SWR nach Baden-Baden. Hier hat er zunächst die Angebote des Fernsehens im Internet koordiniert.

Digitale Innovationen und Themenvielfalt im Südwesten

Später baute er das Onlineangebot SWR.de mit auf. Daneben arbeitete er als Projektmanager in verschiedenen digitalen Projekten in den Bereichen Wissen, Unterhaltung und Sport. Für einige davon erhielt er Nominierungen und Auszeichnungen. Zuletzt war er als Projektmanager beim jungen News-Angebot NEWSZONE von DASDING aktiv.

Ein Highlight seiner bisherigen Karriere war die Projektleitung für das ARD-Onlineangebot und die sportschau-App zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014, bei der die Deutsche Nationalmannschaft den WM-Titel holte. Heute ist er als Chef vom Dienst und Planungsredakteur für das Portal SWR.de tätig.

Gern im Garten oder wandernd unterwegs

Die thematischen Interessen von Björn Lilienthal sind breit gestreut. Sie reichen von der Politik über das regionale Geschehen im Südwesten, Wissen, Kultur und Sport bis zu Verbraucher- und Digital-Themen. Er ist immer auf der Suche nach interessanten Geschichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und neuen Entwicklungen in Wissenschaft und Technik. Außerdem hat er eine Leidenschaft für die Fotografie, Kino, Theater und Musik.

Wenn es die knappe Freizeit zulässt, pflegt Björn Lilienthal seinen Garten oder wandert mit der Familie und Freunden durch den Schwarzwald oder Pfälzer Wald. Wenn er länger frei hat, zieht es ihn Richtung Norden, am liebsten ans Wasser.