Die besten Ausflugstipps zum Wochenende

Der Frühling blüht auf und das Deutschlandticket ist seit dieser Woche gültig: Sie haben aber noch keine Pläne für das Wochenende? Wir haben für Sie Ausflugstipps im Südwesten zusammengestellt - für alle Wetterlagen.

Musik, Theater, Tanz und Literatur auf dem 35. Bodenseefestival

Unter dem Motto "über Grenzen" startet am Samstag, den 06. Mai, das Bodenseefestival und bietet in verschiedenen Städten des Dreiländerecks am Bodensee ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm.

Bis zum 29. Mai werden auf den Bühnen des Kulturfestivals Jazz- und klassische Konzerte, Theaterstücke, Tanz und Lesungen an über 20 verschiedenen Veranstaltungsorten dargeboten - dieses Jahr zum 35. Mal.

Farbenfroh und vielfältig - Die 20. Ausgabe der Art Karlsruhe

Auch die internationale Kunstmesse Art Karlsruhe feiert 2023 ein Jubiläum: Über 200 Galerien aus 15 Ländern zeigen bei der 20. Ausgabe der Messe Kunst von der Klassischen Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst. Neben den großen Namen der Kunstgeschichte werden in Karlsruhe auch junge Positionen vorgestellt.

Zu entdecken gibt es neben Malerei, Grafik, Bildhauerei und Fotografie auch digitale Kunst. Die Ausstellungen auf dem Messegelände Rheinstetten werden von zahlreichen Veranstaltungen, Diskussionsrunden und Preisverleihungen begleitet. Mit einer Sonderausstellung wird zudem der Gründer Ewald Karl Schrade verabschiedet.

SWR2 auf art KARLSRUHE vom 4. bis 7. Mai 2023

Apropos Kunst und Kultur: Noch bis zum 14. Mai können Sie an der SWR2-Verlosung von Karten für die Mainzer Museumsnacht 2023 teilnehmen. Dort öffnen am Samstag - den 3. Juni - 40 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Ausstellungen von 18 bis 1 Uhr nachts.

Für Spontane: Restkarten für das SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim

An diesem Wochenende wird das rheinland-pfälzische Bad Dürkheim zur Comedy-Hochburg: Auf dem SWR3 Comedy Festival treten an drei Tagen über 20 Künstlerinnen und Künstler auf.

Für einige Veranstaltungen gibt es noch Restkarten: Hier heißt es schnell sein. Für alle, die lieber auf dem heimischen Sofa lachen möchten, wird das Programm des SWR3 Comedy Festivals auch per Livestream übertragen.

Hier die letzten Tickets für das Comedy Festival 2023 sichern!

Weltklasse Reitsport auf der Regionalmesse: Maimarkt-Tunier in Mannheim

Über das Wochenende hinaus findet seit Donnerstag, dem 4. Mai, und noch bis Dienstag, den 9. Mai, das traditionsreiche Reitturnier auf dem Gelände des Maimarkts in Mannheim statt. Im Starterfeld treten einige der besten Reiterinnen und Reiter der Welt im Springen, in der Para-Dressur und der Dressur gegeneinander an.

Insgesamt 190 Reiter und Reiterinnen aus 24 Nationen gehen mit 530 Pferden in Mannheim an den Start. Am Samstag und Sonntag finden einige der Wettkampfhöhepunkte statt. Das Maimarkt-Turnier gehört zu den wichtigen Qualifikationen für mehrere internationale Wettkämpfe - wie den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Der Nationenpreis live im SWR Fernsehen Der SWR überträgt die Entscheidung im Nationenpreis am Sonntag ab 16 Uhr live im Fernsehen und im Livestream auf swr.de/sport. Für die deutsche Equipe wurden die Weltmeisterin von 2018, Simone Blum, Stefan Engbers, Philipp Schulze Topphoff, Mario Stevens und Patrick Stühlmeyer nominiert. Equipechef ist Marcus Döring.

Das Maimarkt-Turnier findet parallel zum Mannheimer Maimarkt statt. Auf der größten Regionalmesse Deutschlands werden Besucherinnen und Besuchern noch bis zum 9. Mai vielfältige Produkte und Innovationen - begleitet von zahlreichen Veranstaltungen - in 39 Messehallen auf dem Maimarktgelände vorgestellt.

Der SWR auf dem Maimarkt 2023

Blumenpracht und zahlreiche Veranstaltungen auf Bundesgartenschau in Mannheim zu entdecken

Und wenn Sie schon mal vor Ort sind: Die Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim lädt täglich von 9 bis 19 Uhr zum Besuch auf das ehemalige Spinelli-Militärgelände und den Luisenpark ein. Auch an diesem Wochenende wird die Blumenschau von Informations-Veranstaltungen, Mitmach-Angeboten und Konzerten begleitet.

Gespräche aus der BUGA 23-Seilbahn - Chako Habekost

Ahoi! Gemeinsames Lernen für Groß und Klein auf der MS experimenta in Ebersbach

Auf eine Tour über den Südwesten hinaus startete am vergangenen Donnerstag das Lernschiff MS experimenta von Heilbronn aus. Das Schiff steuert bis zum Herbst 25 Stationen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland an.

An diesem Wochenende liegt die MS experimenta in Ebersbach im Rhein-Neckar-Kreis vor Anker und bietet Workshops und Experimente zu Wissenschaft und Technik für die ganze Familie zum Mitmachen an.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Start ins Wochenende.