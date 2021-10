Die besten Ausflugstipps zum Wochenende

per Mail teilen

Langsam neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen. Doch noch herrscht im Südwesten herrliches Wetter. In unseren Ausflugstipps haben wir für Sie spannende Wanderwege, Ausstellungen und Festivals gesammelt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Der Philosophenweg in Heidelberg

Mit rund einer Stunde ist der Philosophenweg in Heidelberg eine eher kurze Wanderung. Auf dem Weg gibt es jedoch viel zu sehen. So gibt es nicht nur Denkmäler von Dichtern und Philosophen zu bestaunen, sondern am Ende winkt auch eine wunderschöne Aussicht auf das Heidelberger Schloss.

SWR Foto: Michaela Dymski

Hiwweltour Westerberg

Für alle, die mehr als nur eine Stunde wandern möchten, ist die Hiwweltour Westerberg in Rheinhessen ein spannendes Erlebnis. Die Halbtagestour bietet Einblicke in eine vielfältige Landschaft, über Weinberge und Hohlwege bis hin zu einem Schloss.

Meisterwerke aus Pappe in der Pfalzgalerie

Im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern können Sie sich in die magische Welt der französischen Künstlerin Eva Jospin entführen lassen. Die Ausstellung "Wald(t)räume" zeigt atemberaubende Kunstwerke aus Karton und Pappe.

Großes Volksfest in Rheinland-Pfalz

Noch bis zum 1. September lädt das Backfischfest nach Worms ein. Wer das Fest am Sonntag besucht, kann gleich mehrere Highlights miterleben. Unter anderem den großen Festumzug und das Entenrennen. Und natürlich gibt es auch leckeren Backfisch.

"Frauen" im Museum Rosenegg in Kreuzlingen

Mindestens ebenso sehenswert wie die Ausstellung "Wald(t)räume", ist die Ausstellung "Frauen" im Museum Rosenegg. Mit rund 700 Skulpturen, Zeichnungen und Gemälden von Künstlern und Künstlerinnen über Frauen in der Kunst, gibt es einiges zu sehen.

Egal ob Sie sich in die freie Natur wagen, durch Wälder aus Pappe spazieren oder Backfische schlemmen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!