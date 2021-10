Die besten Ausflugtipps zum Wochenende

Der Sommer ist zurück! Damit Sie das Wetter genießen können, haben wir Ausflugtipps gesammelt - über Skulpturen aus Sand bis hin zu spannenden Ausstellungen.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Wunderschöne Sand-Skulpturen in Rorschach

Wer am Bodensee ist, für den lohnt sich ein kurzer Trip über die Grenze. In Rorschach, im Schweizer Kanton Sankt Gallen, gibt es Sand-Skulpturen zu entdecken. Unter dem Motto "Werden wir Helden sein in der Welt von morgen", haben neun Teams acht Tage lang an ihren Werken gearbeitet. Jetzt kann man sie noch bis zum 8. September bestaunen.

Ausstellung über Urzeitriesen in Niederstotzingen

In Niederstotzingen im Kreis Heidenheim gibt es eine Sonderausstellung rund ums Mammut zu sehen. Dabei werden nicht nur die beeindruckenden Überreste dieser riesigen Tiere gezeigt, sondern auch Werkzeuge und Schmuck, die zum Beispiel aus Mammut-Rippen hergestellt wurden.

SWR Peter Köpple

Genau richtig bei der Hitze - kühle Orte in Rheinland-Pfalz

Am Samstag sollen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz auf 31, am Sonntag sogar auf 32 Grad ansteigen. Der Sommer kehrt zurück und bietet - bis auf Gewitter im Osten - perfekte Bedingungen für einen Tag im Freien.

Rheinland-Pfalz hat einige erfrischende Orte zu bieten! Zum Beispiel die Karlstalschlucht. Sie ist eine von der Moosalb durchflossene Felsenschlucht bei Trippstadt im Pfälzerwald. Hier gibt es viel Schatten und genügend flache Stellen im Bach, wo man seine Füße kühlen kann. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen Wasser ist immer gut in Sachen Kühlung. Deswegen ist die Hunolsteiner Klamm im Hunsrück, wo sich das kleine Flüsschen Dhron abenteuerlich durch die schroffen Felsen windet, unterhalb der Burgruine Hunolstein eine gute Adresse. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - Tourist-Information Morbach Bild in Detailansicht öffnen Wer nicht nur eine Abkühlung sucht, sondern auch seiner Lunge noch was Gutes tun will, der kann im Salinental erfrischende salzhaltige Luft fast wie am Meer einatmen. Die Gradierwerke finden Sie am Ende des Kurparks sowie im Salinental zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - intention Werbeagentur GmbH Bild in Detailansicht öffnen Ein guter Ort um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und etwas runter zu kühlen ist sicherlich auch der Speyrer Dom. Der imposante Bau wurde 1981 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Er gilt als größte erhaltene romanische Kirche Europas. Tourist-Information Speyer - Karl Hoffmann Bild in Detailansicht öffnen Das Weinfelder Maar liegt in der Nähe von Daun in der Vulkaneifel. Wer auf dem Eifelsteig wandert, kommt auf der Etappe Daun - Manderscheid daran vorbei. An den Ufern der Eifeler Maare ist die Luft schön kühl und sorgt für Erfrischung. In einigen Maaren kann man sogar baden - hier allerdings nicht. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen Die Walddusche in Gleisweiler lädt müde Wanderer ein, sich zu erfrischen. Ein bisschen Mut braucht es, denn der Wasserstrahl ist oft eiskalt und der Boden rutschig. Aber das Prickeln auf der Haut anschließend ist dieses Wagnis allemal wert! dpa Bildfunk Picture Alliance Bild in Detailansicht öffnen Steigen Sie mal wieder hinab in den Weinkeller Ihres Winzers - dort ist es garantiert kühl! Zwischen den Barrique-Fässern mit ihrem erdig-holzigen Geruch erholen sich Körper und Geist, und die Stille hier unten bringt vielleicht neue Energie für den Tag. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen

Ein Relikt aus dem Kalten Krieg - Führungen im Regierungsbunker Ahrweiler

Falls Sie sich lieber vor der Sonne schützen wollen: Tief unter der Erde erleben Sie im Regierungsbunker Ahrweiler in Rheinland-Pfalz eine Reise in eine andere Zeit. Es werden täglich Führungen von 10 bis 18 Uhr angeboten.

Ausstellung "Verschwindende Welten" in Bad Waldsee

Einen weiteren Rückblick in längst vergangene Jahrzehnte zeigt die Ausstellung "Verschwindende Welten" über den Fotografen Rupert Leser. Bislang unveröffentlichte Bilder werfen unter anderem einen Rückblick in das Paris der Sechziger Jahre. Preise und Öffnungszeiten erfahren Sie auf der Seite des Museums im Kornhaus in Bad Waldsee.

Egal ob Sie unter freiem Himmel wunderschöne Sand-Skulpturen betrachten, durch die Gänge des Regierungsbunkers wandern oder einfach mal ruhige Tage im trauten Heim genießen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!