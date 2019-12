Sie sind noch auf der Suche nach einer Idee für das zweite Adventswochenende? Wir haben für Sie fünf tolle Ausflugstipps in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammengestellt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Die schönsten Weihnachtsmärchen in den Theatern im Südwesten

Mal nicht zu Hause auf dem Sofa Serien über das Internet schauen, sondern ins Theater gehen? In der Adventszeit ist das für die ganze Familie der perfekte Ausflug, um in märchenhafte Weihnachtsstimmung zu kommen. Ob Peterchens Mondfahrt, die Schneekönigin oder Aschenbrödel - jedes Jahr werden diese Klassiker in der Adventszeit im Theater aufgeführt, aber es gibt auch Alternativen, wenn man etwas Neues sehen möchte. Wir stellen Ihnen die schönsten Stücke für die ganze Familie vor, die derzeit an den Bühnen im Südwesten gezeigt werden.

Noch mehr Weihnachtsstimmung auf den Weihnachtsmärkten

Sie möchten noch mehr Weihnachtsstimmung? Vergangene Woche standen unsere Ausflugstipps ganz im Zeichen der Weihnachtsmärkte. Die größten, die schönsten, ganz kleine und feine und auch die besonderen, die es nicht überall gibt. Zur Einstimmung gibt es Impressionen von historischen Weihnachtsmärkten.

Dauer 29:39 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Historische Weihnachtsmärkte Der "Treffpunkt" besucht die schönsten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkte im Land: Den Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Esslingen, den Königlichen Weihnachtsmarkt auf Burg Hohenzollern und den Altdeutschen Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen. Zwischendurch blicken wir auch über den Rhein zu unseren französischen Nachbarn im Elsass, wo es in Neuf-Brisach einen wunderbar ursprünglichen Weihnachtsmarkt gibt.

Die schönsten Weihnachtsmärkte im Südwesten

Mit einem Totengräber nachts durch Ulm

Wem das jetzt alles zu festlich und besinnlich wird, kann beruhigt sein: Es gibt im Südwesten noch anderes zu erleben. Wie wäre es mit einer Stadtführung der besonderen Art in Ulm. Mit einem Totengräber zieht man durch die nächtlichen Straßen und erfährt allerlei Gruseliges.

Dauer 1:09 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Stadtführung: Mit leichtem Gruseln durch Ulms Gassen Mit einem Totengräber geht es nachts durch dunkle Gassen in Ulm, zu Stätten des Verbrechens, des Spuks und der Untoten. Die sogenannte "Gruselführung" endet auf dem Friedhof.

Ausstellung über die Geschichte des Heilens in Speyer

Leichte Schauer jagt einem auch die Ausstellung über den Rücken, die ab dem 8. Dezember im Historischen Museum der Pfalz in Speyer gezeigt wird: „Medicus - Die Macht des Wissens“ nimmt Bezug auf den Bestsellerroman von Noah Gordon, den Millionen Leser verschlungen haben. Ausgehend von dieser literarischen Vorlage gibt die Ausstellung faszinierende Einblicke in den medizinischen Fortschritt von der Antike bis heute.

Dauer 4:42 min Sendezeit 22:45 Uhr Sender SWR Fernsehen Schädelbohrer und Blasenschnitte: Kulturgeschichte des Heilens in Speyer Das historische Museum der Pfalz in Speyer begibt sich mit der Medicus-Schau auf eine Kulturgeschichte durch 3000 Jahre des Heilens und zeigt die komplexe und faszinierende Entwicklung des medizinischen Fortschritts!

Informationen zur Ausstellung „Medicus - Die Macht des Wissens“ auf der Internetseite des Museums

„Waldhof Wahnsinn“ - ein Film nicht nur für Fans

Vier Jahre lang hat der Filmemacher Florian Eerker die Mannschaft des SV Waldhof Mannheim begleitet. Der Dokumentarfilm, der dabei entstanden ist, zeigt, wie sich der Traditionsverein durch viele Tiefs quält, bis mit dem dramatischen Spiel gegen Wormatia Worms endlich der Wiederaufstieg in die Dritte Liga gelingt. Wer alles noch einmal erleben möchte, hat am Wochenende in ausgewählten Kinos die Gelegenheit.

Dauer 2:16 min Film über SV Waldhof Mannheim im Kino "Waldhof Wahnsinn - Der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins"

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Adventswochenende!