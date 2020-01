Wie so ein kleiner Bioreaktor für Zuchtfleisch aussehen könnte, kann man in der Ausstellung auch sehen. Nicht viel größer als ein handelsüblicher Brotbackautomat, der in jede Küche passt. Wenn das Ding erstmal in Serie geht, könnte man damit aus kleinen Mengen echtem tierischem Muskelgewebe zum Beispiel Hackfleisch in endlos langen Strängen produzieren oder ein riesiges T-Bone-Steak.

AKT Pforzheim / Janusz Czech

