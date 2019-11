Die Ausflugstipps stehen diese Woche komplett im Zeichen der Weihnachtsmärkte. Denn an diesem Wochenende beginnt die Adventszeit und viele Märkte öffnen ihre Pforten.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Die großen Märkte in Baden-Württemberg

Große Weihnachtsmärkte gibt es in Baden-Württemberg viele. Für sie spricht allein schon die Anzahl der verschiedensten Stände und oft auch ein musikalisches Begleitprogramm.

Die großen Weihnachtsmärkte Freiburger Weihnachtsmarkt (21.11.-23.12.2019) Das vielfältige Kunsthandwerk, ein Stand mit Krippenfiguren in Lebensgröße und eine begehbare Kerzenwerkstatt, in der selbst Kerzen gezogen werden können - das sind nur ein paar Highlights in Freiburg. Und in der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei: die Kleinen können dort selber backen. Der Markt hat werktags zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr geöffnet, sonntags von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Am 23.Dezember von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr. Tourismus Baden-Württemberg Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Heidelberger Weihnachtsmarkt (25.11.-22.12.2019): Überall in der Altstadt lädt der Heidelberger Weihnachtsmarkt mit seinen etwa 140 Buden zum Stöbern und Genießen ein. Zu bestaunen sind außerdem eine Weihnachtspyramide mit bekannten Heidelberger Figuren, ein antikes Karussell und das Haus des Weihnachtsmannes. Auf dem Kornmarkt steht das "Heidelberger Winterwäldchen" mit über 100 Tannen. Geöffnet ist Sonntag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, sowie samstags 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Heidelberg Marketing GmbH - Philipp Rothe Bild in Detailansicht öffnen Christkindlesmarkt Karlsruhe (26.11.-23.12.2019): Mit zahlreichen kunsthandwerklichen Ständen lockt der Karlsruher Christkindlesmarkt. Highlight: der "Fliegende Weihnachtsmann", der täglich um 17 Uhr und 19 Uhr mit seinem Rentier über den Friedrichsplatz schwebt. Nach seiner Landung verteilt er Geschenke an die jungen BesucherInnen. Auf der zentralen Bühne gibt es jeden Tag um 18.00 Uhr Live-Musik. Öffnungszeiten: So-Mi 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr und Do-Sa 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Roland Fraenkle -Bildstelle Stadt Karlsruhe Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt in Mannheim am Wasserturm (25.11.-23.12.2019): In der Quadratstadt kann man rund um den Wasserturm durch himmlische Gassen schlendern, wie die "Engelsgasse", den "Knecht-Ruprecht-Weg" oder den "Hirtenpfad". Mit 200 Ständen ist das Weihnachtsdorf sehr groß. Täglich um 18 Uhr sorgen Bläserensembles, Chöre, Tanzgruppen, Kindertheater und Freizeitkünstler auf der Bühne für weihnachtliches Flair. Der Markt ist täglich von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet. Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH - Ulrich Hodapp Bild in Detailansicht öffnen Noch einmal Mannheim: Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken (27.11.-23.12.2019): Auch wenn der kleiner ist als der am Wasserturm, lohnt sich der Besuch allemal - viele Händler wechseln nämlich wöchentlich. Es sind vor allen Dingen Aussteller vor Ort, die ihre Waren selbst herstellen. Pinselmacher, Korbflechter, Holzbildhauer, Schokoladengießer und andere Handwerker zeigen, was sie können. Geöffnet ist täglich von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Großmarkt Mannheim GmbH - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Goldener Weihnachtsmarkt in Pforzheim (25.11.-22.12.2019): Rund 60 Händler präsentieren ihre Waren in - wie der Name schon sagt- gold geschmückten Ständen. Eine 20 Meter hohe Weihnachtspyramide erstrahlt ebenfalls in einem goldenen Kleid. Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr und sonntags 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Stadt Pforzheim - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt in Reutlingen (27.11.-21.12.2019): Es weihnachtet rund um die Marienkirche, in der Fußgängerzone bis hin zum Albtorplatz: Dort kann man sich auf der Eisbahn aufs Glatteis führen oder sich Märchen erzählen lassen. Darüber hinaus gibt es einen Streichelzoo und verschiedene Köstlichkeiten aus aller Welt. Geöffnet ist montags bis samstags von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr, sonntags von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Markt-Werk-Stadt GmbH - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Stuttgarter Weihnachtsmarkt (27.11.-23.12.2019): 27 Tage geht der Weihnachtsmarkt der Superlative. Es ist der größte in Baden-Württemberg mit rund 280 Ständen, einer der ältesten im Land (seit dem 16. Jahrhundert) und mit drei bis vier Millionen Besuchern der Beliebteste. In diesem Jahr steht zum ersten Mal die angeblich größte Krippenpyramide (26,5 Meter) vor dem Kunstmuseum. Mit dabei ist auch ein Antik- und Sammlermarkt auf dem Karlsplatz, ein Kinder- und Märchenland und eine Krippe mit lebenden Tieren in der Sporerstraße neben der Markthalle. Kinder zwischen drei und zehn Jahren werden kostenlos im Stuttgarter Rathaus betreut. Der Weihnachtsmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mo-Do 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Fr-Sa 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr und sonntags 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Bei der Langen Einkaufsnacht am 14.12. haben die Stände bis 22:30 Uhr geöffnet. in.Stuttgart - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Ulmer Weihnachtsmarkt (25.11.-22.12.2019): Das Münster ist die zauberhafte Kulisse für den Ulmer Weihnachtsmarkt. Das wissen rund eine Million Besucher Jahr für Jahr zu schätzen. Insgesamt 130 Buden laden im Herzen Ulms zum Bummeln ein. Für die Kinder gibt es im fantasievollen Märchenwald eine lebende Krippe mit echten Tieren. Die Stände haben täglich zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr geöffnet. Ulm Tourismus BW Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen

Historische Weihnachtsmärkte

Besonders traditionell ist der Altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen. Die Altstadt des Kurortes trägt zum besonderen Flair bei.

In Esslingen gibt es dafür einen weihnachtlichen Mittelaltermarkt, bei dem viel alte Handwerkskunst präsentiert wird.

Barock wird es in Ludwigsburg. Umgeben von zwei Kirchen und Engelsskulpturen gibt es über 170 Stände, die im Muster eines Gartens der damaligen Zeit angeordnet sind.

Ludwigsburg - Tourismus BW - Pressestelle

Glühwein auf dem Schiff

Der Weihnachtsmarkt am See in Konstanz ist nicht nur einer der südlichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands, sondern sticht vor allem durch eine Besonderheit heraus: Das Markttreiben beschränkt sich nämlich nicht nur auf Buden an Land, sondern auch ein Weihnachtsschiff lädt Gäste zum Bummeln und Speisen ein.

Weihnachtsmarkt am See Konstanz - Pressestelle

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Die besondere Lage dieses Marktes ist alleine schon den Besuch wert. Mitten im Hochschwarzwald bei Breitnau reiht sich am Fuße der Ravennabrücke eine Bude an die nächste. Am ersten Adventswochenende wird hier zudem eine Lichtshow inszeniert.

Die großen Märkte von Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz locken die großen Weihnachtsmärkte viele Besucher an. Der größte im Land ist dabei in Mainz. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt sticht vor allem mit seinen sieben Plätzen und dem Adventskalender des Rathauses heraus. Der Trierer Weihnachtsmarkt feiert dieses Jahr zudem seine vierzigste Saison. Speyer lockt vor historischer Kulisse wieder mit dem Feuerwerkspektakel „Altpörtel in Flammen“.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Der romantische Weihnachtsmarkt Deidesheim

Der Deidesheimer Advent lädt zum gemütlichen Bummel ein. An den vier Adventswochenenden hat der Markt für Sie geöffnet.

Pressestelle Tourist Service GmbH, Deidesheim

Weinkeller-Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach

Eine besondere Atmosphäre bietet der „Mosel-Wein-Nachts-Markt“ in Traben-Trarbach an der Mosel. Dieser findet nämlich in mehreren Weinkellern des Orts statt. Dort ist man vor Wind und Wetter geschützt, was den Besuch auch an Regentagen angenehm macht.

Pressestelle Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Dominik Ketz

Ein Weihnachtsdorf im Westerwald

Besonders außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, werden einem in der Adventszeit in Waldbreitbach geboten. Neben einer Krippe und einem acht Meter breiten Adventskranz, die auf der Wied schwimmen, erstreckt sich auch ein zwei Kilometer langer Wanderweg zum Franziskanerinnenkloster, der von 3.500 Glühbirnen erleuchtet wird und zur abendlichen Wanderung einlädt.

Pressestelle Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Florian Fark

Wir wünschen Ihnen eine fröhliche und angenehme Adventszeit!