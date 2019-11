Der Heidelberger Weihnachtsmarkt gehört zu den bekanntesten der Region: Auch in diesem Jahr gibt es in der Innenstadt wieder rund 140 Stände auf mehreren Plätzen der Altstadt. Der Weihnachtsmarkt startet am 25. November und dauert bis zum 22. Dezember. Er ist in der Regel täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet - am Samstag bis 22 Uhr. Zusammen mit dem Weihnachtsmarkt startet am 25. November auch die Eisbahn auf dem Karlsplatz in die Saison. Sie bleibt mit Ausnahme von Heiligabend bis zum 31. Dezember geöffnet. Täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr und an Silvester von 10 Uhr bis 1 Uhr.

