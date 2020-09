per Mail teilen

Das Wetter am Wochenende beschert uns zwei schöne Spätsommertage. Verbringen Sie Ihre Zeit beim Wandern und Radfahren in der Natur. Oder besuchen Sie beeindruckende Ausstellungen. Wir haben für Sie einige tolle Ausflugstipps im Südwesten zusammengestellt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Erlebnisreiche Kulturwanderung durch den Hunsrück

SWR Stefan Nink

Im schönen Simmerbachtal gibt es einiges zu entdecken. Der erste Höhepunkt des rund 11 km langen Wanderwegs ist die Ruine Koppenstein. Von dem Bergfried bietet sich ein Rundumblick über den Hunsrück bis zum Idarkopf. Die Traumschleife „Heimat“ führt an einem berühmten Filmort vorbei. In Gehlweiler drehte Edgar Reitz seinen Film „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht”, ein Nachklapp zu seinen erfolgreichen Heimat-Filmen. Der Weg führt zurück nach Gemünden, wo das Schloss (von außen) angeschaut werden kann.

Familienwanderung auf dem Wildnis-Erlebnispfad im Südschwarzwald

Der frisch eröffnete Wildnis-Erlebnispfad im St. Wilhelmer Tal, dass bei Freiburg liegt, soll die heimische Natur näherbringen und die Notwendigkeit von natürlicher Artenvielfalt aufzeigen. Auf knapp fünf Kilometern gibt es 14 interaktive Stationen für alle Generationen. An einer Station muss kräftig in die Pedale getreten werden, um verschiedene Tierstimmen hören zu können – vom Luchs, über den Falken bis hin zum Käfer.

Outdoorspaß im Pfälzerwald

Im Mountainbikepark Pfälzerwald finden Mountainbiker eine ideale Topografie, schöne Aussichten und viele Sehenswürdigkeiten. Er bietet 20 verschiedene Touren mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Insgesamt gibt es mehr als 900 km beschilderte Radwege. Die Strecke bei Bad Bergzabern ist 42 km lang, dauert ca. drei Stunden und zählt zu den anspruchsvolleren. Mit E-Mountainbikes ist der steile Weg zur Burgruine Lindelbrunn leichter zu erklimmen. Besonders sehenswert ist der Kellerfelsen. Der Felsbogen aus Sandstein bietet einen idealen Fotospot.

Märchenschlösser, Höhlen und vieles mehr auf der Schwäbischen Alb

In der Gegend rund um Marbach auf der Schwäbischen Alb gibt es viel zu entdecken und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Schloss Lichtenstein wird auch als „Märchenschloss Württembergs“ bezeichnet. Auf einer Höhe von 817 m können Sie einen beeindruckenden Panorama-Blick erleben. In Wimsen können Sie eine einmalige Höhlenwelt erkunden. Die Wimsener Höhle ist die einzige mit dem Boot befahrbare Wasserhöhle Deutschlands. Auch ein Segway-Ausflug oder eine Pedelec-Fahrradtour über die Schwäbische Alb können wir empfehlen. In Marbach und im ca. 30 km entfernten Sankt Johann befindet sich das Haupt- und Landgestüt Marbach mit einer 500-jährigen Tradition. Es ist somit das älteste staatliche Gestüt Deutschlands. Ein absolutes Muss für alle Pferdeliebhaber.

Lichterzauber in der Bärenhöhle

An diesem Wochenende haben Sie die letzte Chance, die Illuminationen in der jahrtausendealten Tropfsteinhöhle zu bestaunen. Normalerweise ist die Bärenhöhle in Sonnenbühl bei Reutlingen dunkel – erstrahlt von tausenden bunten Lichtern bietet sich ein einmaliges Erlebnis. Geöffnet ist die Höhle noch bis zum 13. September von 17.00 bis 20.00 Uhr und samstags bis 21.30 Uhr.

Die Kaiser im Mittelalter

Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa haben die mittelalterlichen Kaiser die Geschichte in Europa geprägt. Die Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht” im Landesmuseum in Mainz zeigt eindrucksvoll auf, wie die Region rund um Mainz, Ingelheim und Speyer zu einem wichtigen Machtzentrum in Europa wurde und wie die dynamische Beziehung von Herrschern und Beherrschten gestaltet war. Tickets müssen vorab online gebucht werden.

Tiere im Krieg

Eine weitere sehenswerte Ausstellung zeigt das Schicksal von Tieren im Krieg auf. In Maßweiler in der Südwestpfalz sind nun Bilder, Filme und weitere Exponate zu sehen: Delfine, die Seeminen suchen müssen oder Pferde, die erst schwere Kanonen ziehen und danach zum Essen geschlachtet wurden. Die Ausstellung befindet sich in einem Bunker. Besuche sind nur nach einer Voranmeldung möglich. Führungen finden jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 10 Uhr statt.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!