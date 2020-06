Mit Fronleichnam steht ein weiteres verlängertes Feiertagswochenende vor der Tür. Sie wissen noch nicht, was Sie im Südwesten unternehmen können? Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt und verraten Ihnen auch, was Sie in Corona-Zeiten beachten müssen.

Wanderungen

An Fronleichnam können Sie die Wanderschuhe schnüren. Viele Wander- und Rundwege und weitere Ausflugsziele im Südwesten sind nach der Corona-Pause wieder freigegeben.

Blautopf in Blaubeuren

Beispielsweise kann der Rundweg um den Blautopf in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) wieder genutzt werden. Zwar gibt es eine „Einbahnstraßenregelung“, aber Besucher können direkt an die Quelle mit kristallklarem Wasser umgeben von Natur.

Dauer 4:06 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Ausflugstipps zu Pfingsten: Auch Blautopf und Eiszeithöhlen wieder geöffnet Wie wär's über Pfingsten mit einem Ausflug an den Blautopf oder in die Vogelherdhöhle im Archäopark Niederstotzingen? Was es zu beachten gilt und welche Ziele sonst noch geöffnet haben.

Für Höhlenforscher

Die Höhlen in Baden-Württemberg empfangen wieder Besucher, zum Beispiel die Vogelherdhöhle im Archäopark Niederstotzingen (Kreis Heidenheim), die Nebelhöhle und die Bärenhöhle in Sonnenbühl (Landkreis Reutlingen) und die Wimsener Höhle bei Hayingen (Landkreis Reutlingen). Diese ist deutschlandweit die einzige befahrbare Wasserhöhle. Auch hier gilt: Mundschutz-Pflicht.

In Sonnenbühl (Landkreis Reutlingen) kann die Nebelhöhle mit ihren Stalagmiten und Stalaktiten wieder besucht werden. dpa Bildfunk picture alliance/imageBROKER

Wandern mit Alpakas

Etwas ganz besonderes ist im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim möglich. Dort werden Touren mit Alpakas angeboten. Am Fuße des Württembergs können Sie auf Tuchfühlung mit einem Alpaka gehen und mit diesem bei einer Wanderung durch die Natur streifen.

Wichtige Corona-Hinweise für Ausflüge Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen sollten Sie Ihren Mund- und Nasenschutz immer dabeihaben.

Außerdem müssen bei den meisten Ausflugszielen auch weiterhin die Abstandsregeln von 1,5 Metern eingehalten werden. Kümmern Sie sich möglichst frühzeitig um Eintrittskarten, da der Zugang zu Museen, Freizeitparks usw. limitiert ist. Viele Ausflugsziele bieten Online-Buchungen und -Reservierungen an. Aber auch für Kurzentschlossene gibt es interessante Möglichkeiten. Wenn Sie sich spontan entscheiden, sollten Sie allerdings beachten, dass die touristischen „Hotspots“ sehr beliebt sind und der Besucherandrang vor allem zu Stoßzeiten entsprechend groß sein kann.

Fahrradtouren

dpa Bildfunk Picture Alliance

Wer große Menschenmassen vermeiden und trotzdem aktiv den Südwesten erkunden will, für den ist eine Radtour die beste Gelegenheit. Allein in Baden-Württemberg bietet das insgesamt 7.000 Kilometer lange Radwegenetz genug Platz, um in seinem eigenen Tempo die Schönheiten der Natur zu erkunden. Inspirationen für tolle Radtouren finden Sie in unserer Übersicht:

Camping

Neben Radtouren und Wanderungen ist Camping an Fronleichnam möglich. In Rheinland-Pfalz haben die Campingplätze seit Mitte Mai, in Baden-Württemberg seit Pfingsten wieder geöffnet. Ob Schwarzwald oder Bodensee, Moselbogen oder Ahrtal – die Campingplatzbetreiber freuen sich über Besucher.

Jedoch gilt zu beachten, dass auf Campingplätzen Hygiene- und Abstandsvorgaben einzuhalten sind. Außerdem sollte man sich vorher auf Campingplätzen anmelden, um einen Platz zu reservieren.

Adrenalin-Kick in Freizeitparks

Seit Pfingsten haben einige Freizeitparks im Südwesten wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Dazu zählen der Europapark in Rust bei Freiburg, der Erlebnispark Tripsdill in Cleebronn (Kreis Heilbronn), der Schwabenpark in Kaiserbach (Rems-Murr-Kreis) und das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis). Einen kleinen Freizeitpark mit familiärer Atmosphäre finden Sie darüber hinaus in Donzdorf (Kreis Göppingen). Eintrittskarten müssen vorab online reserviert werden, da nur eine begrenzte Besucherzahl die Parks besuchen darf. Außerdem herrscht in und auf den Attraktionen eine Schutzmasken-Pflicht.

Dauer 2:53 min Saisonstart im Europa-Park unter Corona-Auflagen In die wohl ungewöhnlichste Saison seiner Geschichte startet am kommenden Freitag der Europa-Park in Rust. Weniger Besucher, Maskenpflicht in den Achterbahnen, überall Desinfektionsmittel.

Ausflüge in die Höhe und aufs Wasser

Baumwipfelpfad in Bad Wildbad

Einen Blick über den Schwarzwald können Sie in Bad Wildbad werfen. Auf dem Sommerberg sind der Baumwipfelpfad und die spektakuläre Hängebrücke wieder zugänglich. 40 Meter ist der Aussichtsturm des Baumwipfelpfads hoch und liefert bei klarem Wetter eine wunderbare Aussicht. Außerdem gibt es hier genügend Platz, um die Abstandsregeln zueinander einzuhalten.

Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück

Eine der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands befindet sich im Hunsrück: Die Geierlay ist 360 Meter lang und wieder für Besucher geöffnet. Da die Brücke sehr eng ist, haben sich die Betreiber eine Einbahnstraßen-Regelung ausgedacht: Stündlich wechselt die Laufrichtung von der einen zur anderen Seite. Außerdem dürfen nicht mehr als 30 Besucher gleichzeitig auf die Brücke.

Weiße Flotte auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee sind die Fahrgastschiffe der Weißen Flotte wieder unterwegs. Der Fahrplan ist zwar noch abgespeckt, aber baden-württembergische Ziele wie die Mainau, Meersburg, Überlingen und Friedrichshafen werden angefahren. Schweizerische und Vorarlberger Häfen dürfen noch nicht angelaufen werden, da die Grenzländer für Touristen noch bis zum 15. Juni geschlossen sind.

Schifffahrt auf dem Bodensee nimmt wieder Fahrt auf

Nicht mehr nur im Auto möglich: Kino, Theater und Co.

„Kulturwasen“ und Autokinos

Auf dem Gelände des Cannstatter Wasen in Stuttgart gibt es seit Ende Mai den „Kulturwasen“. Im eigenen Auto kann das Publikum Konzerte anhören, Filme schauen oder Theateraufführungen miterleben. Am Fronleichnams-Wochenende können Sie u.a. „Die Känguru-Chroniken“ und „Das perfekte Geheimnis“ sehen. Außerdem tritt am Freitag die Band „Revolverheld“ auf.

Autokinos sind in der Corona-Zeit aber nicht nur in Stuttgart der Renner. Wir haben einen Überblick über die Autokinos in RP und BW zusammengestellt:

Schlecht-Wetter-Alternative: Kinos und Ausstellungen

Sollte das Wetter nicht mitspielen oder kein Auto vorhanden sein, gibt es für alle Filmliebhaber die Möglichkeit, wieder „richtig“ ins Kino zu gehen.

Mit Mundschutz und Popcorn: Kinos in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg öffnen wieder

Außerdem können Sie viele Museen und Ausstellungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besuchen. Zum Beispiel gibt es in der Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg eine Ausstellung mit Kunst, die in psychiatrischen Einrichtungen entstanden ist und einen Einblick in das Leben in der Psychiatrie bietet.

Weitere Empfehlungen für Museen und Ausstellungen von uns:

Schwimmbäder

Wer lieber selbst in die Fluten tauchen will, der kann wieder einen Besuch im Schwimmbad einplanen. Zwar haben in beiden Bundesländern aufgrund der Corona-Auflagen noch nicht alle Freibäder ihre Tore geöffnet, zahlreiche haben die Maßnahmenkataloge der Landesregierungen schon umgesetzt und die Becken für Schwimmer freigegeben.

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Fronleichnams-Wochenende!