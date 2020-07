Es ist Wochenende und Sie wissen noch nicht, was Sie unternehmen können? Wir haben für Sie einige tolle Ausflugstipps im Südwesten zusammengestellt und sagen Ihnen, was Sie in der Corona-Zeit beachten müssen.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Waldwanderung im Naturpark Schönbuch

Überdimensionaler Bilderrahmen am Herzog-Jäger-Pfad in Waldenbuch Stadt Waldenbuch, Stadtmarketing

Der Herzog-Jäger-Pfad in Waldenbuch hat vieles zu bieten. Besonders für Familien mit Kindern eignet er sich, denn es gibt spannende Mitmach-Stationen. Der Wanderweg führt knapp 14 km über naturbelassene, schmale Pfade und entlang an Bachauen. Highlights sind die Kaupwiesen mit einer Waldschaukel, ein überdimensionaler Bilderrahmen und imposante Gebilde aus Sandstein.

„Hiwweltour“ mit Panoramablick

„Hiwwel“ bedeutet Hügel und beschreibt die Landschaft in Rheinhessen. Auf der Bismarckturm-Tour zwischen Ingelheim und Gau-Algesheim können Sie diese genießen. Die 10,3 km lange Strecke führt durch Wälder und Weinberge und es bietet sich ein toller Blick über Rheinhessen bis in den Rheingau. Für die Tour sollten Sie ca. drei Stunden einplanen und festes Schuhwerk anziehen. Auch Proviant für ein Picknick einzupacken, ist empfehlenswert.

Hier finden Sie weitere Hiwweltouren in Rheinhessen:

Radtour entlang der Rems

Der Remstal-Radweg bietet neben der Hauptroute auch viele Abstecher: Auf dieser Nebenroute entlang der Weinberge gehts zum Beispiel zum 361 Meter hohen Grafenberg bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Pressestelle Stadt Schorndorf

Der Remstal-Radweg führt Sie vorbei an Weinbergen und Streuobstwiesen. So können Sie große Menschenmassen vermeiden und gleichzeitig aktiv sein. Sehenswertes auf der 106 km langen Tour sind u.a. die Yburg in Kernen-Stetten, die Lutherkirche Fellbach oder der Neckarstrand in Remseck.

Wichtige Corona-Hinweise für Ausflüge Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen sollten Sie Ihren Mund- und Nasenschutz immer dabeihaben.

Außerdem müssen bei den meisten Ausflugszielen auch weiterhin die Abstandsregeln von 1,5 Metern eingehalten werden. Kümmern Sie sich möglichst frühzeitig um Eintrittskarten, da der Zugang zu Museen, Freizeitparks usw. limitiert ist. Viele Ausflugsziele bieten Online-Buchungen und -Reservierungen an. Aber auch für Kurzentschlossene gibt es interessante Möglichkeiten. Wenn Sie sich spontan entscheiden, sollten Sie allerdings beachten, dass die touristischen „Hotspots“ sehr beliebt sind und der Besucherandrang vor allem zu Stoßzeiten entsprechend groß sein kann.

Greifvögel in Aktion in der Nordpfalz

Die Greifvogelschau ist ein tolles Erlebnis beim Besuch im Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg. Der Natur- und Artenschutz liegt Besitzer und Falkner Harald Schauß besonderes am Herzen, genauso wie seine Greifvögel. Schon in seiner Kindheit entdeckte er seine Liebe für diese Tiere. Eine kleine Sensation sind zurzeit die zwei Kondor-Zwillingspaare, welche einmalig seien, so der Leiter des Parks. Wer sich die Flugschau ansehen möchte, muss sich dafür an der Kasse registrieren lassen.

Abenteuer Steinbruch im Westerwald

Im Stöffelpark gibt es viele Möglichkeiten zum Entdecken und Spielen. Überall stehen am ehemaligen Steinbruch in Enspel im Westerwald alte Maschinen, Förderbände und Industriegebäude. Dort können Sie picknicken, klettern, den Barfuß- und Erlebnisgarten erkunden oder bei einer Führung mitmachen. Auch der Wanderweg Westerwaldsteig führt mitten durch den Park.

Dauer 1:55 min Stöffelpark im Westerwald An einem ehemaligen Steinbruch in Enspel bei Hachenburg gibt es seit einigen Jahren den "Stöffelpark". Ein Gelände wie ein großer Abenteuerspielplatz, auf dem der Besucher einiges erleben kann. Audio herunterladen (1,7 MB | MP3)

Ausstellung „Glanzlichter der Naturfotografie“

Das Naturkundemuseum in Karlsruher zeigt die 87 Siegerbilder des internationalen Fotowettbewerbs „Glanzlichter der Naturfotografie“. Die beeindruckenden Aufnahmen sind bis zum 6. September 2020 zu sehen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!