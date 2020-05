Europapark öffnet mit vielen Sicherheitsregeln

Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) öffnet am Freitag wieder. Die Saison in Deutschlands größtem Freizeitpark beginnt wegen der Corona-Pandemie zwei Monate später als normalerweise. Und es gelten strenge Auflagen, so dürfen zum Beispiel erstmal höchstens 10.000 Besuchern am Tag in den Park.