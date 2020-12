Sie sind noch auf der Suche nach einer Inspiration, was Sie an diesem Wochenende unternehmen können? Wir haben für Sie fünf tolle Ausflugstipps in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammengestellt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Die ersten Weihnachtsmärkte der Saison besuchen

Viele Weihnachtsmärkte öffnen ihre Buden bereits vor dem ersten Advent. Wer möchte, kann sich schon dieses Wochenende zum Beispiel in Ludwigshafen, Worms, Koblenz oder Freiburg am Glühwein- und Lebkuchenduft erfreuen. Unsere Bildergalerie zeigt die schönsten Weihnachtsmärkte zwischen Pfalz und Odenwald.

Internationales Kino auf Filmfesten im Südwesten

Zum letzten Mal findet dieses Jahr das Filmfest „Frauenwelten“ von Terre des Femmes in Tübingen statt. 25 Spiel- und Dokumentarfilme aus 25 Ländern sind bis zum 27. November in Kinos in Tübingen und Rottenburg zu sehen. Die Filme bieten eindrucksvolle Einblicke in Lebenswelten von Frauen weltweit und stellen Kämpferinnen für Menschen- und Frauenrechte vor.

Noch bis Sonntag findet außerdem das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg statt. Es werden 45 Filme aus 30 Ländern, zumeist von jungen Regisseurinnen und Regisseuren, gezeigt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Disneys „Die Eiskönigin 2“ im Kino sehen

Kino klingt gut, aber Sie möchten lieber einen familienfreundlichen Animationsfilm sehen? Dann ist der zweite Teil der „Eiskönigin“ vielleicht etwas für Sie. „Die Eiskönigin 2“ läuft seit dem 20. November 2019 in den deutschen Kinos.

Die weltbesten Naturfotos in Reutlingen bestaunen

Die Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ des Natural History Museum in London gilt als „Oscar“ der Naturfotoszene. Um die besten Naturfotos des Jahres zu bestaunen, muss man aber nicht bis nach England reisen: Noch bis zum 2. Februar 2020 werden im Reutlinger Naturkundemuseum die von der Jury prämierten 100 besten Bilder des Wettbewerbs ausgestellt.

Pfälzer Künstler in Kaiserslautern

Eine weitere spannende Ausstellung ist seit dem 20. November 2019 in der Pfalzgalerie Kaiserslautern zu sehen. Unter dem Titel „Purrmann, Waldschmidt & Co“ präsentiert das Museum eine Auswahl von Arbeiten pfälzischer Künstler. Auf einigen Bildern der insgesamt acht Künstler wird die Nähe zur Landschaft der pfälzischen Heimat besonders deutlich.

Purrmann, Waldschmidt & Co, Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, 20. November 2019 - 23. Februar 2020.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!