Der Goldene Oktober wird uns wohl auch am Wochenende mit Sonne und Wärme verwöhnen. Nichts wie raus und die Wochenend-Highlights im Südwesten entdecken!

Wingertsschaukel am Zotzenheimer Horn und Weingenuss zwischen Reben

Die Rheinhessische Toskana sollten Sie unbedingt kennenlernen. Die von Weinreben geprägte Landschaft mit sanften Hügeln, schmalen Pappeln und weitem Ausblick erinnert an die Region in Mittelitalien. Hier gibt es vieles zu erkunden: Zum Beispiel gemütlich auf einer großen Wingertsschaukel aus Holz am Zotzenheimer Horn bei Sprendlingen den weiten Blick genießen oder dafür auf den Napoleonturm steigen.

Das Zotzenheimer Horn liegt direkt am Höhenwanderweg zwischen Sprendlingen und Aspisheim:

Verlockend sind in Rheinhessen auch die Planwagenfahrten mit Pferd oder Traktor in die Weinberge, die so genannten Funzel- oder Weinbergsfahrten. Hier werden natürlich auch die Weine der örtlichen Winzer ausgeschenkt.

Bummeln zwischen 10.000 Blumen auf der „Chrysanthema“ in Lahr

Ein blumiges Bummelambiente bietet Lahr im Ortenaukreis noch bis zum 11. November mit der „Chrysanthema“. Nicht nur die tausenden verschiedenfarbigen Chrysanthemen in Beeten und an Häuserfassaden sind ein Besuchermagnet. Auf der „Chrysanthema“ ist dieses Jahr auch japanische Blumenkunst vertreten:

Am Freitag (25. Oktober) darf bis 22 Uhr in der beleuchteten historischen Altstadt von Lahr geshoppt werden, und übers ganze Wochenende gibt es verschiedene Auftritte von Musikern.

„Pälzer Cantry Bänd“ spielt „fer umme“ beim SWR in Kaiserslautern

Sie singen, wie die Pfälzer sprechen: Die „Pälzer Cantry Bänd“ (PCB) tritt am Samstag (26. Oktober, 19:30 Uhr) im SWR Studio Kaiserslautern auf. Der Eintritt ist frei – außerdem unterhält das Kabarett-Duo „Die Butzlumbe“ mit seinem neuen Programm. Bei der Benefizveranstaltung freut sich der Verein „Für Stefan“ über Spenden – der 45-jährige Stefan liegt seit fünf Jahren im Wachkoma.

„Die Pälzer, die sinn Krischer – des isch mol gonz sischer.“



„So missen Pälzer sei“ - eine Kostprobe der „Pälzer Cantry Bänd“:

Fabelhafte Märchenwelt aus Kürbissen noch eine Woche in Ludwigsburg

Wer sich die gigantischen und zu einer fabelhaften Märchenwelt zusammengestellten Kürbisse im Ludwigsburger Barock noch anschauen möchte, muss sich beeilen: Bis zum 3. November geht die Ausstellung im Freien noch. Leckeres wie Kürbisbrot oder Flammkuchen mit Kürbis wird übrigens auch angeboten.

Der Berliner Künstler Pit Ruge hat die Figuren aus Kürbissen und Holz gebaut:



Wiederaufbau von Mainz nach 1945 – Ausstellung über Architekt Hartmann

Er hat den Wiederaufbau der Mainzer Innenstadt geprägt, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg zu 80 Prozent zerstört worden war: der Stadtplaner und ehemalige Stararchitekt der DDR, Egon Hartmann. Da sich sein Geburtstag in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt, ist ihm im Landesmuseum Mainz eine Ausstellung gewidmet. Sie würdigt ihn als Schlüsselfigur des Nachkriegsstädtebaus in Deutschland.





Selfie mit Waldtraud, dem höchsten Baum Deutschlands

Zum Schluss noch ein besonderer Tipp für einen Spaziergang oder eine Wanderung im Südschwarzwald. Verbinden Sie Ihren Ausflug doch mit einem Besuch bei „Waltraud“ - so wird der höchste Baum Deutschlands genannt. Die Douglasie im Freiburger Stadtwald ist über 66 Meter hoch. Wie im Video zu sehen ist, gibt es extra eine Liegefläche, um ohne Genickschmerzen in die Baumkrone zu gucken.