Die besten Ausflugstipps für Feiertag und Wochenende

Sie haben noch keine Pläne für den Feiertag und das kommende Wochenende? Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir für Sie ein paar Ausflugstipps zusammengestellt.

Auch bei regnerischem Wetter gibt es im Südwesten jede Menge zu erleben! Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

„Junge Hunde“ am Theater Konstanz

Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Theater? Die Sommerpause ist vorbei, die neue Spielzeit hat begonnen und spannende Theateraufführungen warten überall im Südwesten auf Besucher. Das Theater Konstanz startet beispielsweise mit einer Bühnenfassung des Romans „Junge Hunde“ von Christopher Nix in die neue Spielzeit.

Wenn der Heidelberger Zoo zu leuchten beginnt

Noch bis Mitte November findet im Heidelberger Zoo jeweils von Donnerstag bis Sonntag das Heidelberger „Zoo-Leuchten“ statt. Im Oktober öffnet der Zoo an diesen Tagen von 18 bis 22 Uhr seine Pforten für abendliche Besucher. Die nächtliche Zoowelt bietet neben den echten Tieren auch tierische Lichtinstallationen.

Das größte Jazzfestival Deutschlands

Vom 2. Oktober bis zum 16. November findet in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen das Festival Enjoy Jazz statt. Auch in diesem Jahr sind bekannte Jazzkünstler wie Dee Dee Bridgewater, Archie Shepp, Carla Bley und die Brüder Rolf und Joachim Kühn dabei. Der Gründer und Festivalleiter Rainer Kern freut sich auf das diesjährige Programm.

Kunstausstellungen bei Regenwetter

Bei Regenwetter ist der Besuch einer Kunstausstellung eine gute Option: Am Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) ist zur Zeit die Ausstellung "respektive Peter Weibel" zu sehen, die einen Überblick über das Gesamtwerk des Künstlers und Kurators zeigt.

„Objekte der Begierde“ im Vitra Design Museum in Weil am Rhein

Wer sich für Designkunst interessiert, kann außerdem vom 28. September 2019 bis zum 19. Januar 2020 die Ausstellung „Objekte der Begierde“ im Vitra Design Museum in Weil am Rhein besuchen. In unserer Bildergalerie können Sie bereits einen ersten Eindruck gewinnen.

Raus in die Natur: Spaziergänge und Herbstfotos

Frische Herbstluft atmen und sich an buntem Laub und Kastanien erfreuen: Das können Naturliebhaber bei jedem Wetter. Der Wald zeigt sich momentan von seiner schönsten Seite und die aktuellen Naturspektakel eignen sich außerdem, um bunte Herbstfotos zu schießen. Der Hobbyfotograf Marcel zeigt im Video seine liebsten Foto-Spots im Schwarzwald.

Ganz egal, ob Sie die nächsten Tage lieber drinnen oder draußen verbringen: Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß bei allen Aktivitäten!