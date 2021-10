Sie wissen nicht, was Sie am Wochenende unternehmen wollen? Dann haben wir für Sie ein paar Ausflugstipps zusammengestellt — für drinnen und draußen, damit Sie unabhängig vom Wetter sind.

Jubel, Trubel, Heiterkeit auf dem Oktoberfest und dem Wasen

Es muss nicht immer die Wiesn sein, auch im Südwesten können Sie in Dirndl und Lederhose zünftig feiern und auf den Bierbänken schunkeln. Es gibt viele kleinere Oktoberfeste in Baden-Württemberg. Die meisten Besucher lockt jedoch der Cannstatter Wasen in Stuttgart, der am Freitag beginnt.

Für alle Rheinland-Pfälzer haben wir eine Übersicht der größten Oktoberfeste in Rheinland-Pfalz. Prost!

Raus aus dem stressigen Alltag und rein in die ruhige Natur

Wem der Trubel auf dem Oktoberfest zu viel ist, der kann in die Ruhe und Schönheit der Natur flüchten. Raus aus dem stressigen Alltag unter der Woche, die frische Luft genießen und einfach mal die Seele baumeln lassen.

Hier ist Baden-Württemberg am schönsten:

Hier ist es in Rheinland-Pfalz besonders schön:

Roundnet — für alle Sportbegeisterten

Roundnet heißt der Sport, der so langsam aus den USA zu uns herüber kommt. Schnell, einfach und überall zu spielen, deswegen einfach das Video angucken und nachmachen.

Die wahre Geschichte der Gladiatoren erleben

Heute kennt man sie nur noch aus Hollywood-Blockbustern wie Gladiator mit Russel Crowe in der Hauptrolle. Sie werden meist blutrünstig und einseitig dargestellt. Die Ausstellung „Gladiator. Die wahre Geschichte“ im Antikenmuseum Basel will ein differenziertes Bild vermitteln. So fanden zum Beispiel die ersten Gladiatorenkämpfe nicht in großen Arenen zur Volksbelustigung, sondern zu Ehren der Verstorbenen bei Beerdigungen statt.

Beim SWR1 Pfännle in Fellbach schlemmen

Am Sonntag wird in Fellbach bei Stuttgart so einiges geboten. Live-Musik mit „in2deep“ und der SWR1 Band, Showkochen, Comedy und jede Menge kulinarische Genüsse von morgens bis abends. Da heißt es einfach nur durchschlemmen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende ;)