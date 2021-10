per Mail teilen

Es ist Wochenende und Sie wissen noch nicht, was Sie unternehmen können? Wir haben einige Ausflugstipps in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für Sie zusammengestellt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

„Duckomenta“ in der Neuwieder Stadtgalerie

Kunst mit Humor ist seit Donnerstag in Neuwied zu sehen: 150 Werke mit Schnabel. Von der Mona Lisa bis zur Freiheitsstatue werden berühmte Werke der Kunstgeschichte im Enten-Look präsentiert.

Dahinter steckt die Künstlergruppe Interduck, die seit mehr als 30 Jahren mit der „Duckomenta“-Ausstellung unterwegs ist - nun zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz.

SWR Sommerfestival in Mainz

Auch wir vom Südwestrundfunk haben am Wochenende ein Angebot für Sie: Beim SWR Sommerfestival können Sie am Sonntag beim Tag der offenen Tür hinter die Kulissen des Mainzer Funkhauses schauen. Treffen Sie SWR-Moderatoren und -Programmmacher und versuchen Sie sich selbst als Nachrichtensprecher oder Kamerafrau!

Für die Tatort-Premiere wird das SWR-Gelände zum Open Air Kino SWR Tobias Mühlenbeck

Bereits am Freitag laden wir zur „Tatort“-Premiere: Der Psychothriller „Maleficius“ mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter als Kommissarinnen wird Open Air vor dem Funkhaus gezeigt.

Alle Infos zum SWR Sommerfestival in Mainz

Neu im Kino: Zeitreise ins alte Hollywood

Wenn Sie es sich lieber im Kinosessel bequem machen wollen, empfehlen wir das neueste Werk von Quentin Tarantino. In „Once Upon A Time In... Hollywood“ hat er wie üblich große Stars versammelt: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Al Pacino spielen mit.

Obwohl der Ruhm seiner Serie immer mehr verblasst, versucht Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) gemeinsam mit seinem Freund und Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt) als Filmstar erfolgreich zu werden. Pressestelle SonyPictures Bild in Detailansicht öffnen Filmproduzent Marvin Schwarz (Al Pacino) bietet Dalton Hauptrollen in mehreren Spaghetti-Western an, doch dieser lehnt immer wieder ab. Pressestelle SonyPictures Bild in Detailansicht öffnen Trotz fehlender anderer Optionen will Dalton nicht in Italien drehen und vom Genre des Spaghetti-Westerns hält er auch nichts. Pressestelle SonyPictures Bild in Detailansicht öffnen Stattdessen lässt sich Dalton als alternder Bösewicht-Darsteller in Hollywood verheizen, wo er regelmäßig von jüngeren Stars die Show gestohlen bekommt. Pressestelle SonyPictures Bild in Detailansicht öffnen Noch schlimmer wird es für Dalton erst, als nebenan der neue Regiestar Roman Polanski mit seiner bildhübschen jungen Frau Sharon (Margot Robbie) einzieht. Pressestelle SonyPictures Bild in Detailansicht öffnen Regisseur Quentin Tarantino verfilmt in seinem Thriller-Drama exakt 50 Jahre nach dem Verbrechen des Manson-Clans die Ereignisse rund um den Mord an Roman Polanskis schwangerer Ehefrau Sharon Tate. Pressestelle SonyPictures Bild in Detailansicht öffnen

Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine atemberaubend detailgetreue Zeitreise ins Hollywood des Jahres 1969. Warum sich der Streifen sonst noch lohnt, können Sie hier nachlesen:

Besuch bei der großen Politik in Straßburg

Lieber Politik statt Hollywood? Dann schauen Sie doch spontan im EU-Parlament in Straßburg vorbei. Noch bis Ende August geht das - während das Europäische Parlament in der Sommerpause ist.

Wenn Sie den imposanten Glasbau von innen erleben und einen Blick in den Plenarsaal werfen möchten, müssen Sie nur Ihren Ausweis vorzeigen. Normalerweise sind Besucher nur in angemeldeten Gruppen erlaubt.

Tierische Erlebnisse

Keine Lust auf einen Spaziergang allein? Organisieren Sie sich doch einen tierischen Begleiter, mit dem Sie die Natur aus ungewohnter Perspektive erleben können. Ein lautloser Ritt auf einem Kamel, ein Spaziergang mit Alpakas oder ein Ausflug mit Maultieren sind ein besonderes Erlebnis.

Egal ob Sie das SWR-Sommerfestival besuchen, raus in die Natur oder ins Museum gehen oder sich für etwas ganz anderes entscheiden, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!