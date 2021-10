per Mail teilen

Bei angenehmen Temperaturen bietet sich das Wochenende nicht nur für Ausflüge ins kühle Nass an. Wir haben für Sie Ausstellungen, Festivals, Yoga-Pfade und vieles mehr gesammelt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

„Glanzlichter der Naturfotografie“ in Karlsruhe

Spannende und lustige Einblicke in die Tierwelt erhält man zurzeit im Karlsruher Naturkundemuseum. In einer Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum des Foto-Wettbewerbs „Glanzlichter der Naturfotografie“ werden die schönsten Siegerfotos der vergangenen zwei Jahrzehnte präsentiert.

Jubiläum der Naturfotoausstellung: 20 Jahre Glanzlichter im Karlsruher Naturkundemuseum

Yoga im Schwarzwald

Yogapfad in Lauterbach. SWR Margitta Freund

Wer die Natur nicht nur auf Fotos sehen möchte, der kann auf dem Yoga-Pfad in Sulzbach-Lauterbach durch den Schwarzwald wandern. Neben einer schönen Aussicht inmitten idyllischer Natur, helfen acht verschiedene Yoga-Stationen, das eigene Wohlbefinden von Körper und Geist zu verbessern.

Das Feldbahnmuseum Guldental

Eine Schmalspur-Diesellok SWR SWR

Genau das Richtige für Eisenbahn-Romantiker! Im Feldbahnmuseum Guldental im Landkreis Bad Kreuznach gibt es rund 50 Schmalspur-Dieselloks aus den Jahren 1903 bis 1981 zu bestaunen. Das Highlight ist natürlich eine Rundfahrt auf der drei Kilometer langen Schmalspurtrasse. Geöffnet hat das Museum sonntags ab 11 Uhr.

Hier ist es schön: Das Feldbahnmuseum Guldental

Nachhaltige Wundertüten - Brockenstuben in Basel

Das Wochenende bietet sich auch für einen kurzen Ausflug über die Grenze an. Und wofür? Um Basler Brockenstuben zu besichtigen, die sich als Secondhand-Kaufhäuser beschreiben lassen. Hier finden Sie über alte Möbelstücke bis hin zu Kinderwagen alles, natürlich aus zweiter Hand. Wer weiß, vielleicht findet man ja genau hier noch das passende Geschenk für den nächsten Geburtstag.

Außergewöhnliche Musik-Festivals

Im August gibt es Musik-Festivals an jeder Ecke und sicher auch in Ihrer Nähe. Wir haben für Sie die außergewöhnlichsten Festivals der kommenden Wochen gesammelt. Dieses Wochenende findet in der Ortenau, auf einem Hochplateau im Schwarzwald, das Moosenmättle Open Air statt.

Als der Bodensee noch kein Urlaubsziel war

Während wir diesen Sommer unter Hitze-Rekorden leiden, fror 1963 bisher zum letzten Mal der gesamte Bodensee zu. Die Ausstellung „Der gefährliche See“ im Rosgartenmuseum in Konstanz präsentiert den Bodensee als ein Ort der Wetterextreme und Unglücksfälle. Wer das beliebte Urlaubsziel also mal von einer bedrohlicheren Seite erleben möchte, findet hier interessante Einblicke.

Ausstellung „Der gefährliche See“: Das harte Leben am Bodensee

Egal ob Sie eine Ausstellung besuchen, die Natur genießen oder einfach mal ruhige Tage Zuhause verbringen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!