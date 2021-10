Die besten Ausflugtipps fürs Wochenende

Der heißeste Tag der Woche ist überstanden. Am Wochenende wird es nicht ganz so warm. Neben dem Ausflug ins kühle Nass hat der Südwesten noch einiges an Ausflugszielen zu bieten.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick. Stuttgart: SWR Doku Festival 2019 Seit Mittwoch läuft das dritte SWR Doku-Festival. Noch bis Samstag können Sie Werke aus der kompletten Bandbreite des aktuellen Dokumentarfilms, die unter dem Motto „das Private ist politisch“ laufen, im Stuttgarter Metropol-Kino in der Innenstadt bestaunen. Am Freitag wird außerdem im Rahmen des Festivals der Deutsche Dokumentarfilmpreis 2019 vergeben. 26. bis 29. Juni: Das Programm des dritten SWR Doku Festivals Singen: Oldtimer-Ausstellung Auto-Fans aufgepasst! Durch Fotografie und Lichtkunst werden Automobil-Legenden im MAC 2 (Museum Arts & Cars 2) in ein ganz besonderes Licht gerückt. Direkt am Fuß des Hohentwiel trifft moderne Kunst auf Oldtimergeschichte. Lassen Sie sich begeistern von zahlreichen Installationen rund um legendäre Silberpfeile, Lamborghinis, Ferraris und Aston Martins. Karlsruhe: Unifest auf dem KIT-Campus Er heizt am Samstag den Campus ein: Rapper Weekend. dpa Bildfunk Picture Alliance Am Freitag und Samstag wird der KIT Campus Süd mit drei Bühnen zu einem richtigen Festival. Auf der Karlsruher Bühne sorgen lokale und regionale Acts für richtig gute Stimmung.

Die Highlights sind sicherlich die Auftritte des Rappers Weekend und der Leoniden auf der Forumsbühne.

Auf der Kulturbühne wird von Theater, über einen Live-Podcast bis zu einer Loopstation-Künstlerin alles gezeigt, was die Kulturszene zu bieten hat. Und das beste daran ist, der Eintritt zu den Bühnen im Außenbereich ist frei! Überall: Ein Ausflug ins Kühle (Nass) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Wem das alles zu viel ist, der kann natürlich an den nächsten Baggersee gehen, entspannt in der Sonne oder im Schatten liegen und sich zwischendurch mit einem Sprung ins Wasser abkühlen. Darüber hinaus gibt es im Südwesten viele weitere Orte, die Kühle versprechen. Und nicht alles davon hat mit Wasser zu tun. Lassen Sie sich überraschen. Kühle Orte in Rheinlandpfalz Kühle Orte in Baden-Württemberg Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Und immer daran denken: Trinken Sie genug!