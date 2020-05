Sie können sich noch nicht entscheiden, was Sie am Wochenende unternehmen möchten? Am Sonntag zur Kommunal- und Europawahl gehen, wäre gut. Unser Wahl-Special bringt Sie hier auf den neuesten Stand. Und sonst ist auch noch Einiges los im Südwesten...

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier wir unsere Tipps im Überblick. Waldenbuch: Warum die Braut nie lächelte Im Schloss Waldenbuch können Sie auf eine Zeitreise gehen. Die Ausstellung „Dorfhochzeit“ präsentiert Hochzeitfotos, die zwischen 1880 und 2017 entstanden sind. Alle Aufnahmen stammen aus dem Dorf Jungingen im Zollernalbkreis. Gesammelt und auch als Buch herausgegeben hat sie der gebürtige Junginger Matthias Bumiller. Die sehr berührenden Fotografien zeigen die Geschichte des Heiratens im Wandel von Mode, Traditionen und Fotografie-Technik. Karlsruhe: Ein Fest für unser Grundgesetz Imposantes Feuerwerk über dem Karlsruher Schloss SWR In Karlsruhe, Sitz des Bundesverfassungsgerichts, wird am Wochenende groß gefeiert. Der Anlass - 70 Jahre Grundgesetz – hat schon einige Prominenz wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann – in die Fächerstadt geführt. Jetzt feiern die Bürger.

Am Freitag präsentiert ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam das Rechtsmagazin des SWR Fernsehens „Sofa-Richter“, am Samstag steht u.a. die Popgruppe Frida Gold auf der Bühne. Das komplette Programm des Verfassungsfests gibt’s hier.

Viel Interessantes rund um das Verfassungsjubiläum hat die ARD-Rechtsredaktion des SWR in einem Online-Special zusammengetragen. Baden-Baden: Die ganze Stadt als Theaterbühne Noch bis zum 2. Juni gehen die 24. Baden-Württembergischen Theatertage. Sie finden in Baden-Baden statt. Die Kurstadt, die bereits 2005 die Theatertage ausgerichtet hatte, war kurzfristig nach einer Absage aus Konstanz eingesprungen. Dennoch gibt es ein beeindruckendes Programm: 20 Theater erkunden das Motto „#draußen“ in zehn Tagen bei 30 Aufführungen. Veranstaltungsraum ist die ganze Stadt: Vor dem Kurhaus, im Stadtbus, beim SWR und natürlich auch im Theater. Schwäbisch Gmünd: Fotografien des Kabarettisten Dieter Nuhr Sie kennen sicher den Kabarettisten Dieter Nuhr. Im Fernsehen hat er eine eigene Sendung „Nuhr im Ersten“. Außerdem ist er oft in anderen Shows zu Gast oder auch auf Tour. Aber wussten Sie, dass der 58-Jährige auch unter die Fotografen gegangen ist? Eine Ausstellung mit seinen Bildern ist in Schwäbisch Gmünd zu sehen. Lieblingsobjekt des scharfzüngigen Kabarettisten sind übrigens Wände. Ludwigshafen: Kunst zum Anfassen Normalerweise darf man im Museum die Kunstwerke nicht berühren. Im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen macht man jetzt eine Ausnahme. Und zwar mit einem speziellen Angebot für Sehbehinderte. Sie dürfen die Exponate anfassen. Eine Möglichkeit, „sich an Kunst heranzutasten“, meint Kunsthistorikerin Eva Wick. Vor Ihrer Haustür: Beim Waldspaziergang die Seele baumeln lassen SWR Zum Schluss empfehlen wir Ihnen einen Waldspaziergang. Der Wald ist eine wunderbare Umgebung zum Seele baumeln lassen. Einfach mal den Kopf frei bekommen, oder auch mal näher hinsehen oder -hören. Gerade jetzt im Mai kann man im Wald einiges erleben. Informationen zu positiven Effekten für unsere Gesundheit, zu Wanderrouten oder auch zum Borkenkäfer hat SWR1 Baden-Württemberg zusammengestellt. Was immer Sie unternehmen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! Und den aktuellen Wetterbericht haben wir hier für Sie.