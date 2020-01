Für drinnen und draußen bieten sich am Wochenende viele Ausflüge an zwischen Bodensee und Mosel. Die interessantesten und spektakulärsten stellen wir hier vor.

Hochmoselbrücke wird zum Lichtkunstwerk

Der Künstler R.O. Schabbach will am Wochenende eine „dreidimensionale Lichtkunstskulptur mit Weltrekordformat“ auf die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig projizieren. Die Installation wird nach seiner Beschreibung mehr als 250 Meter breit, 160 Meter hoch und reicht 30 Meter in die Tiefe. Dank 20 Projektoren sollen unter anderem bunte Gemälde auf Pfeilern zu sehen sein. „Es entsteht ein Bogen über die Mosel von der Eifel in den Hunsrück - für mich das 'Tor zur Mittelmosel' sozusagen“, kündigt Schabbach an. Zu sehen ist die Lichtkunst an der Hochmoselbrücke am Freitag ab 17 Uhr. Auch am Samstag wird sie gezeigt, und zwar bis Mitternacht. Wiederholt werden soll das Spektakel am 14. und 15. Februar.

Test für einen Teil der geplanten Lichtintallation von R.O. Schabbach (im obersten Bild dieses Artikels zu sehen) an der Hochmoselbrücke dpa Bildfunk Schabbach/privat

Narrentag in Überlingen: 5.000 Narren und zwei Fastnachtsumzüge

Nur alle drei bis vier Jahre findet der große Narrentag der Narrenzünfte aus Elzach, Oberndorf, Überlingen und Rottweil statt. Am Wochenende gibt es in Überlingen gleich zwei Narrenumzüge, die auch beide im SWR Fernsehen übertragen werden: am Samstagabend der Nachtumzug ab 19 Uhr und am Sonntag der große Umzug mit etwa 5.000 Narren ab 14 Uhr.

Mit Fanta 4 am Strand - Virtual Reality auf Ausstellung „TROY“

Auf nach Fantaventura! Dafür müssen Sie nur ins Stuttgarter Stadtpalais reisen. Die Ausstellung TROY zeigt Highlights aus 30 Jahren mit der Kult-Band "Die Fantastischen Vier". Dabei tauchen Sie jetzt auch mit einer Virtual-Reality-Brille in eine Szenerie am Meer ein - und erleben allerhand mit Smudo, Michi Beck, And.Ypsilon und Thomas D.

Dauer 1:55 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Mit den Fantas im virtuellen Raum Seit Dienstag ist es möglich: In der Sonderausstellung im Stuttgarter Stadtpalais können sich die Besucher mit den Fantastischen Vier im virtuellen Raum treffen.. Video herunterladen (4,4 MB | MP4)

Malerei plus Fotografie = Illusion von George Rousse in Koblenz

Der französische Installations- und Fotokünstler George Rousse verbindet Zeichnungen, Malerei, Collagen und Skulpturen in Räumen so geschickt, dass sich die verschiedenen Elemente zu einer im Raum schwebenden Form vereinigen. Das funktioniert nur aus einem bestimmten Blickwinkel, und so fotografiert Rousse seine Kunstwerke dann auch. Seine Ausstellung im Koblenzer Ludwigmuseum wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet.

Dieses Video zeigt, wie ein Kunstwerk von George Rousse entsteht:

Kleinkunst beim Freiburg-Grenzenlos-Festival: Comedy, Kabarett und mehr

Bis zum 8. Februar bietet Freiburg abwechslungsreiche Unterhaltung mit Kleinkunst auf dem Freiburg-Grenzenlos-Festival. Am Sonntag geht´s los, und was dann folgt, beschreiben die Organisatoren so: „frivole Jonglagen, böse Zungen, ein Satire-SEK-Quartett, ein australisches Orakel mit Vibrationshintergrund, einen charmanten Misantropen und kabarettistische Feingeister. Geboten wird tödlicher Wortwitz, Wiener Schmäh und Schweizer Charme in rotzfrecher Leichtigkeit.“

Auch im SWR Studio Freiburg gibt es Auftritte: zum Beispiel am Montag mit den Kernölamazonen und am Dienstag mit Elli Bauer. Studioleiter Christoph Ebner stellt die Highlights vor: