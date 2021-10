So toll wird das Wetter an Ostern

Pünktlich zum langen Wochenende zeigt sich der Frühling in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz von seiner besten Seite.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Karfreitag in seiner Prognose perfekte Bedingungen für die Ostereiersuche und zum Grillen.

Schon an Karfreitag scheint die Sonne

Nach einem kleinem Durchhänger klettern ab Karfreitag die Temperaturen und die Sonne zeigt sich häufig im Südwesten. Für Rheinland-Pfalz werden 19 bis 24 Grad erwartet. Niederschläge soll es so gut wie keine geben. Auch die Nacht zum Samstag wird mit 5 bis 10 Grad mild ausfallen.

In Baden-Württemberg kann die Temperatur ebenfalls auf bis zu 24 Grad steigen. Auch hier wird überwiegend sonnig, im Schwarzwald kann es jedoch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Mit 2 bis 9 Grad wird die Nacht etwas frischer als bei den Nachbarn aus Rheinland-Pfalz.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Tolles Wetter am Samstag

Dort herrscht auch am Samstag bestes Wetter für einen Ausflug an der frischen Luft. Der Sonne strahlt bei fast wolkenlosem Himmel und erwärmt die Luft auf schon sommerliche 25 Grad.

So warm wird es auch in Baden-Württemberg werden, das Risiko von Niederschlägen und Gewittern und Bergland besteht jedoch weiter.

Ostereiersuche bei Traumwetter

Am Sonntag steht dann der Ostereiersuche im Südwesten nichts im Wege. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz bieten sich bei 22 bis 23 Grad perfekte Bedingungen, um den Tag mit der ganzen Familie im Freien zu verbringen. Für Eile besteht übrigens kein Grund: Selbst gegen 20 Uhr werden am Wochenende Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad erwartet.

Auch am Ostermontag setzt sich der Trend des Wochenendes fort. Es bleibt im gesamten Südwesten trocken und sonnig. Dazu wird es erneut bis zu 25 Grad warm.

Die SWR-Homepageredaktion wünscht Ihnen frohe Osterfeiertage!