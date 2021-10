Morgens ist es schon herbstlich frisch. Nicht nur im Bergland sind einstellige Temperaturen normal. Doch am Wochenende dürfen wir uns nochmal über tolles Spätsommerwetter freuen.

Besonders das Wetter am Samstag wird vielversprechend. Wie wäre es da mit einer Fahrradtour? Wir haben noch weitere interessante Ausflugtipps für Sie zusammengestellt.

Örtlich Nebel, ansonsten sonnig

Am Freitag gibt es örtlich Nebel in Rheinland-Pfalz, der sich aber nach und nach auflöst. Ansonsten wird es sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in Höhenlagen und 21 Grad im Rest des Südwestens.

Viel Sonne am Samstag

Der Samstag wird ein toller Spätsommertag. Mit viel Sonnenschein wird es deutlich wärmer als an den Tagen zuvor. Die Temperaturen liegen zwischen 18 bis 26 Grad. Da heißt nochmal raus gehen, Sonne tanken und einfach nur genießen. Wer weiß schon, wie lange das Wetter so schön bleibt?

Jetzt zählt auch jeder Sonnenstrahl für die Entwicklung unserer Trauben. Der Auftakt der Weinlese für den Jahrgang 2019 ist schon gemacht.

Am Sonntag scheiden sich die Bundesländer

Während es am Sonntag in Baden-Württemberg bei bis zu 25 Grad weiter meist trocken und schön wird, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz eine dichte Wolkendecke und vereinzelte Schauer und Gewitter mit starken Böen an. Die Höchstwerte liegen hier zwischen 19 und 24 Grad.

In der Nacht zum Montag kommt dann der Regen auch in Baden-Württemberg an. Insgesamt gehen in der Nacht die Temperaturen im Südwesten zurück auf 14 bis 9 Grad.