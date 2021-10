Temperaturen steigen, aber den Regenschirm sollten Sie dabei haben

Der Mai präsentiert sich im Südwesten auch am kommenden Wochenende eher als verkappter April. Denn so richtig weiß der Wonnemonat noch immer nicht, in welche Richtung es wettertechnisch gehen soll. Dafür steigen die Temperaturen.

Besonders in Rheinland-Pfalz ist am Wochenende aber regenfeste Kleidung angesagt. Es erwartet Sie wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Regen. Beständiges warmes Sommerwetter ist leider auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht.

Mit den starken Regenfällen in Baden-Württemberg ist es hingegen fürs Erste vorbei, auch wenn es übers Wochenende immer wieder zu vereinzelten Regenschauern kommen kann. Im südlichen Bergland besteht zudem ein geringes Gewitterrisiko.

Freitag: Wird die 25-Grad-Marke geknackt?

Der Freitag beginnt in Rheinland-Pfalz bewölkt, ehe ab dem Nachmittag besonders im Norden mit örtlichen Schauern oder kurzen Gewittern zu rechnen ist. Dafür steigen das Thermometer auf bis zu 24 Grad.

Deutlich wärmer wird es am Freitag auch in Baden-Württemberg. Dort könnte am Oberrhein die 25-Grad-Marke geknackt werden. Während der Tag überwiegend Sonne bereithält, bilden sich ab Mittag über dem Bergland Quellwolken. Im Südschwarzwald und auf der Südwestalb kann es zu einzelnen Schauern oder Gewittern kommen.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Samstag: typisches April-Wetter

Am Samstag erwartet den Südwesten ein Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen bis 22 Grad. Gelegentlich ist mit Schauern oder kleineren Gewitterzellen sowie böig auffrischendem Wind zu rechnen.

In der Nacht zieht es sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz langsam zu. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 3 Grad.

Sonntag: Wolken, Wolken, Wolken

Mit vielen Wolken und durchwachsenem Wetter geht es auch am Sonntag weiter. Zwar bleibt es im gesamten Südwesten meist trocken, doch im Süden und Südosten sind weiterhin Niederschläge möglich. Die vorhergesagte Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad.

Auch in der kommenden Woche sind keine grundlegenderen Änderungen in Sicht. Auf das perfekte Wetter für ein paar Kugeln Eis im Park müssen wir vorerst leider weiter warten.

