Wolkig mit Aussicht auf Besserung

Wolken über Wolken, am Samstag sind sogar Gewitter und Sturmböen angesagt. Doch es lässt sich ein klarer Trend erkennen: Die Temperaturen steigen langsam wieder.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Wochenende wieder viele Wolken, sowie vereinzelt Schauer und Gewitter. Die Temperaturen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen zwischen 10 und 19 Grad.

Wolkig mit Aussicht auf Sonne am Freitag

Am Freitag ist es im Südwesten meist bewölkt. An manchen Orten kommt es zu leichtem Regen. Aber auch die Sonne lässt sich ab und zu zwischen den Wolken blicken. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 19 Grad.

In der Nacht verdichten sich die Wolken und es regnet. Die Tiefsttemperaturen liegen flächendeckend zwischen 10 und 5 Grad. Im Norden von Rheinland-Pfalz sind es sogar nur 2 Grad.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Samstag wird ein Kuscheltag

Der Trend der vergangenen Nacht setzt sich am Samstag fort: dichte Wolken, verstärkt Regen und vereinzelt Gewitter. Außerdem weht ein starker Wind durch den Südwesten Deutschlands. Im Hochschwarzwald und in Rheinland-Pfalz werden sogar Sturmböen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad.

In der Nacht ziehen die Niederschläge langsam weiter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad in Baden-Württemberg beziehungsweise 6 und 0 Grad in Rheinland-Pfalz. In der Eifel kommt es vereinzelt zu Bodenfrost.

Sonntag: Besserung in Sicht

Das Wetter am Sonntag zeigt sich deutlich freundlicher. Die Sonne schaut zwischen der dichten Wolkendecke in Baden-Württemberg hervor und es kommt nur noch zu vereinzelten Schauern. Bei den Nachbarn aus Rheinland-Pfalz sieht es noch besser aus: nur locker bewölkt, oft klarer Himmel und kein Regen! Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad in Baden-Württemberg beziehungsweise 12 bis 16 Grad in Rheinland-Pfalz.

Auch in der Nacht zum Montag bleibt es im Südwesten meist trocken. 6 bis 0 Grad werden in Baden-Württemberg erwartet. In Rheinland-Pfalz sind es 3 bis -2 Grad.

Da sich das Wetter am Sonntag von seiner besseren Seite zeigt, steht einem schönen Ausflug mit der Familie am Muttertag nichts mehr im Weg.

Mit Sicherheit einen Ausflug wert: Die Burg Hohenzollern

Wer nach den letzten Wochen befürchtet, dass es einen ungemütlich verregneten Frühling gibt, den können wir beruhigen: In der kommenden Woche wird die 20-Grad-Marke wieder geknackt und wir dürfen reichlich Sonne genießen.