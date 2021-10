Das bringt das Wetter fürs Wochenende

Am 1. Mai war noch ausgiebiges Sonnenbaden angesagt. Doch damit ist erst einmal Schluss. Am Wochenende gibt es viele Wolken, immer wieder gebietsweise Schauer und im Bergland kann es sogar schneien.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Wochenende im Südwesten vor allem dichte Wolkendecken und Schauer. Mit Temperaturen zwischen 5 und 16 Grad ist es deutlich kühler als zuletzt.

Viele Wolken zum Wochenende hin

Am Freitag ist es sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz stark bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es stellenweise zu Regenfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz zwischen 11 und 15 Grad. Im Bergland ist es kälter, hier werden maximal 9 Grad erreicht.

In der Nacht zum Samstag sieht es ähnlich aus: In Baden-Württemberg fällt in höheren Lagen Schnee. Auch im nördlichen Bergland von Rheinland-Pfalz kann es in den Morgenstunden schneien. Örtliche Glätte kann der Deutsche Wetterdienst nicht ausschließen.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Achtung: Samstags Glätte im Bergland

Die dichte Wolkendecke will auch am Samstag nicht weichen. Am Vormittag ziehen die Regenfälle in Rheinland-Pfalz südwärts. Danach kommt es zu einzelnen Schauern und Graupelgewittern. Im Bergland kommen die Niederschläge als Schnee herunter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad. Es weht ein frischer Wind, der sich in Schauernähe zu Sturmböen entwickeln kann.



Der frische Wind aus nördlicher Richtung bringt den Regen nach Baden-Württemberg. Die Schneefallgrenz sinkt auf 600 Meter. Es herrscht Glättegefahr. Zum Abend hin wird es dann zunehmend trockener. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad im Südschwarzwald und 11 Grad am Rhein.

In der Nacht zum Sonntag kühlt es in beiden Bundesländern deutlich ab. Minusgrade von bis zu -2 Grad in Rheinland-Pfalz und -3 Grad in Baden-Württemberg sind angesagt. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter in Baden-Württemberg. In beiden Bundesländern entsteht Frost in Bodennähe, also schauen Sie, dass Ihre Pflanzen auf der Terasse oder dem Balkon ausreichend geschützt sind.

Weiterhin viel Wolken und Regen am Sonntag

Auch am Sonntag ist es meist stark bewölkt. In Rheinland-Pfalz kommt es vormittags zu Schauern, im Bergland zu Schneeschauern. Erst gegen Abend lässt der Regen nach. Die Höchsttemperatur liegt bei 9 bis 12 Grad.

In Baden-Württemberg lockert die Wolkendecke zeitweise auf. Ab dem Nachmittag gibt es Regenschauer, in höheren Lagen Schnee und dadurch Glätte.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird es in Baden-Württemberg mit bis zu -3 Grad wieder etwas kälter als bei den Nachbarn aus Rheinland-Pfalz (bis zu 1 Grad in tiefen Lagen und -2 Grad im Bergland). In beiden Bundesländern lassen die Niederschläge nach und es gibt Bodenfrost. In Rheinland-Pfalz wird es dazu noch neblig.

Unterhaltung für die Couch

Da das Wetter an diesem Wochenende eher weniger für Aktivitäten im Freien geeignet ist und es sich bestimmt einige lieber auf der Couch bequem machen werden, legen wir Ihnen die neue Comedy-Sendung des SWR ans Herz, die SWR Comedy Bar.

Gastgeber Andi Kraus und seine Comedy-Kollegen zaubern Ihnen sicher ein Lächeln ins Gesicht, wenn es das Wetter schon nicht kann ;)