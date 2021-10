Unsere Tipps für den Feiertag

Sie möchten am "Tag der Arbeit" Ihre freie Zeit ganz entspannt genießen? Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz soll am 1. Mai sonnig warm werden. Deshalb sind Wandern, Open Air Kino und Grillen genau das Richtige!

Die Natur in Baden-Württemberg genießen Wilde Wälder, glasklare Wasserfälle, ein Barfußpark und Zauberfiguren: Die Natur in Baden-Württemberg ist einzigartig und hat viel zu bieten. Pressestelle Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH Die Geroldsauer Wasserfälle südlich von Baden-Baden stürzen sechs Meter in Tiefe. Ein rund eineinhalb Kilometer langer Panoramaweg führt zu ihnen. Besonders zu empfehlen ist ein Ausflug an warmen und sonnigen Tagen. Mehr Informationen zu den Natur-Tipps Wandern in Rheinland-Pfalz - ein echtes Erlebnis Nur 15 Kilometer von Trier entfernt liegt die Traumschleife "Morscheider Grenzpfad" in der Verbandsgemeinde Ruwer. Dort gibt es Natur pur. Es geht vorbei an der Burg Sommerau, der Riveristalsperre und Schloss Marienlay. Hier geht's zu weiteren Wanderchecks Eine Reise mit der Brohltalbahn Eine Reise mit der Brohltalbahn ist mehr als eine Bahnfahrt. Die Museumsbahn im Norden von Rheinland-Pfalz ist ein echtes Technik- und Naturerlebnis. Durch die Vulkanregion der Eifel fährt die Bahn von Brohl am Rhein bis nach Engeln. Dabei müssen die alten Lokomotiven rund 400 Höhenmeter überwinden. SWR Für alle Grill-Fans Grillen ist eine der beliebsten Freizeitbeschäftigungen bei schönem Wetter. Ob Fleisch, Gemüse oder Süßes - neue Rezepte auszuprobieren lohnt sich und steigert den Grill-Genuss. Der Schlossplatz verwandelt sich in ein Open Air Kino In Stuttgart findet vom 30. April bis 05. Mai 2019 das 26. Internationale Trickfilm Festival statt. Wie auch in den vergangenen Jahren werden auf dem Schlossplatz in Stuttgart täglich von 14 bis 22:30 Uhr Kurzfilme und Musikvideos sowie Animations-Blockbuster und Arthouse-Filme gezeigt. Pressestelle Internationales Trickfilm Festival Stuttgart Am 1. Mai steht mit "Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel" ein Film für die ganze Familie auf dem Programm. Um 20:15 Uhr wird "The Breadwinner" im englischen Original gezeigt. Zur Webseite: