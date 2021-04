SWR Intendant Kai Gniffke im Gespräch mit Anna Koktsidou, der SWR Beauftragten für Vielfalt und Integration.

SWR Intendant Kai Gniffke SWR SWR/Paul Gärtner

Für den einen ist es Multi-Kulti, für den anderen die internationale Küche, für den nächsten ein buntes Allerlei. Für manch einen wiederum ist "Vielfalt" eine im Grunde politische Botschaft. Was verbinden Sie mit dem Wort "Vielfalt" persönlich?

Prof. Dr. Kai Gniffke: Vielfalt bedeutet für mich, dass wir alle anders sind und jeder seine unterschiedlichen Stärken einbringt, um diese Gesellschaft so interessant zu machen. Dazu zählen familiäre Hintergründe genauso wie kulturelle Erfahrungen. Aus meiner Sicht führt überhaupt kein Weg daran vorbei, Vielfalt zu leben. Gleichtönige, erwartbare Lebensläufe bringen uns nicht weiter, damit entwickelt sich nichts. Nur wenn wir alle unsere individuellen Erlebnisse mit einbringen, entsteht daraus etwas Neues.

Das Persönliche ist das eine, das Berufliche das andere: Für ein Medienunternehmen wie den SWR hat Vielfalt eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich …

… die absolute Pflicht, die vielfältige Gesellschaft auch bei uns im Unternehmen und in den Inhalten abzubilden. Wir sind für alle da und können uns nicht erlauben, einen Teil der Gesellschaft, egal welcher Ausprägung, nicht wahrzunehmen. Sonst machen wir uns überflüssig.

Was tun wir im SWR bereits – und wo muss man Ihrer Meinung nach besser werden? Und: mit welchen Maßnahmen?

Am Willen der Kolleginnen und Kollegen zweifle ich nicht. Aber ich erlebe uns in einigen Bereichen noch als nicht offen genug. Wir können stark davon profitieren, auch andere Sichtweisen und Biografien im SWR zuzulassen. Das fängt bei den Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Ausbildungen und Volontariate an, geht aber bis hinein in Details wie die Auswahl von Statements in Vox-Pops. Wir müssen uns gleichermaßen beim Personal, im Programm und beim Publikum verbessern und die Gesellschaft besser abbilden als bisher. Konkrete Maßnahmen erarbeiten wir im Moment auch in der Geschäftsleitung.

Viele sagen: jetzt nicht auch noch das. Und überhaupt: hätten wir qualifizierte Bewerber*innen, hätten wir kein Problem. Was tun wir, um Nachwuchs zu bekommen?

In den vergangenen Monaten hat sich schon viel verändert, wir haben eine neue Form der Ansprache gefunden, um auf uns als attraktiver Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Wir müssen aber auch stärker daran arbeiten, dass unsere Inhalte vielfältig sind. Wenn wir neue Nutzerinnen und Nutzer für uns begeistern, steigt damit auch unser Potenzial als interessanter Arbeitgeber.

Vielfalt geht ja alle an: Was kann jede*r einzelne Mitarbeitende tun, um Vielfalt im Berufsalltag zu fördern und zu leben?

Die Augen öffnen und über die eigene private und berufliche Blase hinausblicken.

Die Fragen stellte Anna Koktsidou