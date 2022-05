Burgen am Mittelrhein, rosa blühende Bäume und die ersten Feste in der Sonne: Das alles haben Menschen aus dem Südwesten zuletzt auf der Foto- und Videoplattform Instagram gepostet. Machen Sie mit und nutzen Sie den Hashtag #swrland!

Die Gegend, in der wir leben, gehört zu den schönsten Deutschlands. Die Fotos aus dem SWR-Land, die gerade auf Instagram unter dem Schlagwort #swrland veröffentlicht werden, zeigen die Einzigartigkeit unserer Region. Sie erzählen kleine Geschichten über Landschaften, Flüsse, historische Städte - und wie schön sie sind.

Wie beispielsweise das Foto von Instagram-Userin svemsa17 aus Koblenz. Es ist Frühling im #swrland und das kann man sehen: Die Bäume blühen am Moselufer. Sie schreibt zu ihrem Post: "Ein Spaziergang an der schönen Mosel darf an diesem Wochenende nicht fehlen".

Ein Spaziergang an der schönen Mosel darf an diesem Wochenende nicht fehlen

Die Verbandsgemeinde Wittlich Land hat ein wunderschönes Foto der historischen Burganlage Burg Bruch in der Eifel gepostet. Waren Sie schon mal da? Dazu steht in dem Post: "Die Sonne blinzelt über die Burg Bruch im Morgentau".

©️Foto: Albert Wirtz Die Sonne blinzelt über die Burg Bruch im Morgentau.

Überlebensgroße Porträts gibt es an Hausfassaden in Koblenz an der Balduinsbrücke zu bestaunen. Schön in Szene gesetzt von runningklaus.

Zusammen gerückt

Endlich wieder Sonne! Endlich wieder raus und in der Sonne feiern. Zum Beispiel samstags beim Mainzer Marktfrühstück. Am Eröffnungssamstag kamen so viele Besucher, dass man in der Stadt von einem Saufgelage sprach. Diese unschönen Szenen hat meine Kollegin sabine.oechsle allerdings nicht eingefangen. Im Gegenteil. Sie zeigt bei Instagram die Idylle des Mainzer Marktfrühstücks unmittelbar zu den Füßen des Doms.

#swrland!Marktfrühstück#Mainz

Dass der Frühling im #swrland nun überall Einzug hält, dokumentiert dg5iau. Er schreibt in seinem Post: "#Blütenfotos sind dieses #Wochenende gefühlt überall Pflicht. #Frühling #bergstrasse #meinrnk #swrland".

#Blütenfotos sind dieses #Wochenende gefühlt überall Pflicht. #Frühling #bergstrasse #meinrnk #swrland

Jetzt sind Sie dran! Werden Sie Teil der #swrland-Community auf Instagram. Die schönsten Bilder veröffentlichen wir auf SWR.de. Wir freuen uns, Ihre Fotos aus dem SWR Land zu sehen, zeigen Sie uns Ihre Heimat, zeigen Sie uns, wie Sie hier leben, was Sie bewegt und umtreibt. #swrland.