Faszinierende Dokumentationen, Lustiges und Unterhaltsames - das bietet Ihnen das SWR Fernsehen in der Zeit zwischen den Jahren und bis zum Dreikönigstag. Hier unsere Empfehlungen.

Das Video hier ist noch kein Programmtipp. Nein, es handelt sich um den aktuellen Spot des SWR Fernsehens zum Jahreswechsel. In der Hauptrolle sehen Sie die Moderatorinnen und Moderatoren des SWR Fernsehens. Gutes neues Jahr!

Seen im Südwesten – Wir und das Wasser

Sonntag, 30.12. um 20.15 Uhr: Der Rekordsommer 2018 hat gezeigt, dass Gewässer verletzliche Ökosysteme sind. Die langanhaltende Dürre hatte für viele Seen, ihre Bewohner und Anwohner Konsequenzen. Wir sehen uns die Seen im Südwesten einmal genauer an.

Die Fallers: Geständnis

Sonntag, 30.12. um 19.15 Uhr: Mitten im größten Umzugstrubel hallt ein bellendes Halli-Hallo durch den Fallerhof. Wenn es nach Leni Riedlinger geht, ist nämlich immer Zeit für ein Gläschen Schampus. Oder auch mehrere. Umstände egal! [mehr]



Neujahrsansprache der Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann

Montag, Silvester, 31.12. um 19.55 Uhr: Das Ende des Jahres ist traditionell die Zeit, um auf das vergangene Jahr zurück zu blicken, aber auch nach vorne. Das tun auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann.



Silvester im Südwesten - Willkommen 2019

Montag, Silvester, 31.12. um 23.50 Uhr: Der Silvester-Countdown im SWR Fernsehen: Alexandra Gondorf meldet sich live vom großen Silvesterfeuerwerk am Bodensee in Langenargen. Hier wird das neue Jahr 2019 mit einem farbenprächtigen Musikfeuerwerk begrüßt.

Laible und Frisch – Do goht dr Doig

Erstausstrahlung in Spielfilmlänge

Dienstag, Neujahr, 1.1. um 16.45 Uhr: Der smarte norddeutsche Großbäcker Manfred Frisch ist in Feierlaune. Er ist der neue Besitzer der kleinen schwäbischen Bäckerei seines Erzrivalen Walter Laible. Endlich scheint der unliebsame Konkurrent ein für alle Mal vernichtet. Doch da hat sich Frisch zu früh gefreut.

In Bergnot - Alpenurlauber in Gefahr

Mittwoch, 2.1. um 20.15 Uhr: Die Berge sind Sehnsuchtsort für viele Touristen und leicht erreichbar für die Menschen aus dem Südwesten. Berge können aber auch Gefahren bringen - wie Lawinen und Unwetter - und sogar den Tod. "In Bergnot" erzählt von erschütternden Schicksalen, von mutigen Menschen und vom glücklichen Überleben.

Die Oma kocht am besten

Donnerstag, 3.1. um 18.15 Uhr: Flädlesuppe, Sauerbraten, Flachswickel - jeder, der von zu Hause ausgezogen ist, verspürt irgendwann Sehnsucht nach den Lieblingsgerichten aus seiner Kindheit. Aber wie kocht man Omas leckere Rezeptklassiker? Am besten Oma fragen und dann selbst zubereiten.

Unglaublich! Kuriose Höchstleistungen im Südwesten

Freitag, 4.1. um 20.15 Uhr: Der Südwesten der Bundesrepublik ist nicht nur die Hochburg für Denker und Tüftler - in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es auch jede Menge kurioser Rekorde. Höher, größer, schneller, schwerer oder verrückter - es gibt kaum eine Höchstleistung, die hierzuland nicht erreicht wird.

Elstners Reisen: Die Retter der Nashörner

Sonntag, 6.1. um 20.15 Uhr: Frank Elstner ist den Nashörnern in Ostafrika auf der Spur. Kaum eine andere Tierart ist in den vergangenen Jahren so stark durch Wilderer dezimiert worden. Immer mit dabei ist Matthias Reinschmidt, der Karlsruher Zoodirektor, der Frank Elstner schon seit sechs Jahren auf seinen Reisen zu den bedrohten Tierarten der Erde begleitet.