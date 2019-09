per Mail teilen

Die „Generation Mitte“ beklagt zunehmend aggressivere Mitmenschen - vor allem im Straßenverkehr. Die folgenden sechs Tipps können dabei helfen, die Welt ein wenig freundlicher zu machen.

Die Menschen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren finden laut einer Studie aus Allensbach, dass sich der Alltag zum Negativen verändert hat. Kritisiert werden Aggressivität, Zeitdruck, Ungeduld und Egoismus.

Ist das Leben inzwischen oft wie eine Dauerschleife der Comedy-Nummer „Gereizt!“ von Badesalz?

Missmutige Gesichter und Rüpel? Lächle, auch wenn's zum Heulen ist!

Es kostet vielleicht etwas Überwindung, aber ein respektvoller Umgang ohne Wenn und Aber und ein Lächeln können wirklich kleine Wunder bewirken. Einfach mal einem wildfremden Menschen mit heruntergezogenen Mundwinkeln freundlich strahlend einen „guten Morgen“ wünschen.

„Behandle unfreundliche Menschen so, als wären sie freundlich, dann hilfst du ihnen, ihre Freundlichkeit in sich zu entdecken.“ Sprichwort

Ätzende Typen? Jeder hat etwas, was man loben kann!

Wie geht man mit Aggressionen im Alltag am besten um? Colourbox Erwin Wodicka

Wer kaum wertgeschätzt, geliebt oder gelobt wird, teilt auch schon mal gerne aus. Kommen Sie dieser Situation zuvor. Über ein ehrlich gemeintes kleines Kompliment freut sich jeder Mensch - Kolleginnen, Familienmitglieder, Freunde und sogar Fremde: „Sie tragen aber eine schicke Jacke“, „Das hast du super hingekriegt“, „Ich wollte, ich hätte so ein gutes Gedächtnis für Details!“ Mehr braucht es gar nicht für ein gutes Gefühl.

Kampf um die Armlehnen-Hoheit? Süße Bestechung!

Wenn's in der Bahn, im Kino oder sonstigen Orten mit einer Armlehne für zwei Personen mal wieder eng wird und Ellenbogen schon aneinander reiben: Deeskalieren Sie mit Süßem - etwa so: „Ich teile gerne meine Schokolade, wenn ich die Hälfte der Fahrzeit die Armlehne benutzen darf.“

Nerviger Stau und Rambo-Autofahrer? Clownsnase griffbereit!

Warum manche Menschen im Auto aggressiv werden:

Dem anderen Fahrzeug ja keine 30 Zentimeter Vorsprung gönnen? Die Spur immer wieder wechseln, um vermeintlich schneller voranzukommen?

Die Lösung: Eine Clownsnase griffbereit im Handschuhfach bringt Lockerheit und Fröhlichkeit in einen Stau - vor allem, wenn Kinder in den Nachbarautos glucksend ihre Nasen an der Scheibe plattdrücken.

Hey, ich habe Vorfahrt! Warum nicht einfach mal großzügig sein?

Wir alle lieben doch Geschenke, auch kleine. Was für eine positive Überraschung, wenn jemand an einer Engstelle oder Kreuzung plötzlich meine Vorfahrt geschenkt bekommt, einfach so. Der Samen ist gesät für ein netteres Miteinander im Straßenverkehr.

Alle aus dem Weg, jetzt komm ich? Eile mit Weile!

Zeitdruck, Stress und Eile sind nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich: Man wird nicht nur ungeduldig, verspannt, kurz angebunden, ruppig oder schludrig. Hektik und Schnelligkeit provozieren auch Unfälle. Die Redensart „Eile mit Weile“ hat einen wahren Kern: Rennen Sie mal mit zwei randvollen Gläsern wenige Meter und schauen, wie viel dabei unterwegs verloren geht. Langsam kommt man entspannter an.