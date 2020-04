Was halten Sie von der Maskenpflicht in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?

per Mail teilen

Die Menschen im Südwesten müssen nun in bestimmten Situationen eine Schutzmaske tragen. Ärgern Sie sich über die Pflicht zum Mund-Nasenschutz oder atmen Sie auf?

Inzwischen haben sich alle Bundesländer dafür entschieden, ihren Bürgern nicht mehr nur zu empfehlen, eine sogenannte Alltagsmaske zum Schutz vor Corona zu tragen. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz muss man jetzt eine so genannte Alltagsmaske tragen, wenn man einkaufen geht oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Die Regierungschefs im Südwesten erklärten das kurzgefasst so:

„Wir haben festgestellt, dass sich an die dringende Empfehlung zu wenige halten.“ Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsidet in Baden-Württemberg

„Masken können ein Beitrag sein, die Ansteckungsgefahr weiter zu drosseln nach dem Motto: Ich schütze dich, du schützt mich.“ Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz

Beide betonten: Durch die Maskenpflicht ändere sich nichts an anderen schon bekannten Regeln. Die Menschen müssten in der Öffentlichkeit also auch weiterhin den geforderten Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen halten.

Schal und Tuch gelten als Alternative zur Maske

Wer sich noch keine einfache Schutzmaske besorgt hat, kann Mund und Nase auch mit einem Tuch oder einem Schal bedecken. Diese Variante und die Maskenpflicht an sich kritisiert zum Beispiel Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery aus verschiedenen Gründen.

Was denken Sie über die Maskenpflicht? Sagen Sie uns, wie es Ihnen damit geht: Stimmen Sie ab und schreiben Sie unten auch gerne einen Kommentar.

Hinweis Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.