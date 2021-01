Same procedure as every year: die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Ich nehme mir eigentlich immer etwas vor. Doch wenn ich ehrlich bin, kann ich diese durchaus positiv gemeinten Vorhaben doch nicht konsequent umsetzen oder habe sie spätestens im Sommer vergessen. Sind gute Vorsätze für Sie eher produktiver Antrieb oder Zeitverschwendung? Stimmen Sie ab!

Gerade das vergangene Corona-Jahr, das viele Missstände aufgedeckt hat, andere wiederum in den Hintergrund rücken ließ und unsere Sinne für einige wichtige Dinge geschärft hat, zeigte auf, dass gute Vorsätze keine so schlechte Idee sind, oder? Gute Vorsätze sind Ihnen zu anstrengend? Dann konzentrieren Sie sich doch auf nur ein ganz konkretes Vorhaben, damit Sie nicht täglich den Kampf mit dem inneren Schweinehund führen. Ich habe mir auch wieder etwas vorgenommen: Einmal pro Woche weniger Fleisch essen als im vergangenen Jahr. Mal schauen, ob das klappt. Wie stehen Sie zu den guten Vorsätzen für das neue Jahr? Schreiben Sie uns auch gerne unten in den Kommentaren Ihre Meinung zum Thema oder was Sie sich vielleicht vorgenommen haben. Haben Sie gute Vorsätze für das neue Jahr? Ja. Nein. Egal, Hauptsache kein Corona mehr. Abschicken