Das ist fast schon Frühlingswetter: Die Temperaturen klettern am Wochenende bis auf 15 Grad! Aber gemütlich wird es draußen nicht.

Ein stürmisches und regnerisches Wochenende liegt vor uns. Schon in der Nacht auf Samstag weht ein frischer Wind, der tagsüber zunimmt. Am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst im ganzen Südwesten starke bis stürmische Böen.

Orkanartige Böen am Feldberg

In Baden-Württemberg drohen in Gipfellagen schwere, am Feldberg orkanartige Böen. Gebietsweise fällt etwas Regen, in den höchsten Schwarzwaldlagen auch noch Schnee. Im Bergland werden es bis zu 6 Grad, im Breisgau steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad.

In Rheinland-Pfalz klettern die Temperaturen am Samstag auf 9 bis 12 Grad. Die Sonne lässt sich kaum blicken, stattdessen müssen Sie mit Schauern rechnen.

So wird das Wetter in Ihrem Ort

Am Sonntag bleibt es ungemütlich

In der Nacht zum Sonntag tobt der Wind weiterhin mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest. Das bleibt auch tagsüber so, dazu kommt noch teils kräftiger Regen.

Da können auch die frühlingshaften Temperaturen nicht wirklich nach draußen locken. Die Werte für Baden-Württemberg: 8 Grad im Bergland, 15 Grad am Kaiserstuhl. In Rheinland-Pfalz werden es maximal 7 Grad in der Eifel und bis 13 Grad in der Vorderpfalz.

Einige Frühlingsboten, die es in Baden-Baden und Karlsruhe bereits ans Licht geschafft haben, können Sie auch hier schon einmal anschauen:

Ausblick auf die kommende Woche

Nach dem Wochenende sinken die Temperaturen wieder, und stürmisch ist es nur noch im Hochschwarzwald. In der Nacht zum Montag kann es im Bergland schneien und glatt werden. Die Tiefstwerte liegen dann in Baden-Württemberg bei + 5 bis -2 Grad, in Rheinland-Pfalz bei 3 bis 0 Grad.

TV-Tipp: "Wo unser Wetter entsteht - Wind"

Um das Thema Wind geht es übrigens auch in unserer 90-minütigen Dokumentation am Sonntag im SWR Fernsehen. Wetterexperte Sven Plöger erklärt darin, warum der Wind so häufig von Westen kommt. Und warum gerade diese Wetterlage so bedrohlich ist.