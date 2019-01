Am Wochenende erwartet uns nachts zwar Schnee, aber tagsüber klettern die Temperaturen auf bis zu 10 Grad. Wer darauf hofft die Sonne genießen zu dürfen, der wird enttäuscht. Es bleibt bewölkt und wird regnerisch.

Auch zum Januar-Ende hin bleibt es winterlich trist. Wer etwas am Wochenende unternehmen möchte, der sollte vorsichtig sein. Auf den Straßen droht das ganze Wochenende über immer wieder Glatteis!

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Beständige Wolkendecke in beiden Bundesländern

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst in Baden-Württemberg auf Tiefstwerte von bis zu eisigen -8 Grad, in Rheinland-Pfalz auf bis zu -3 Grad. In beiden Bundesländern fällt Schnee. Im Laufe der Nacht geht dieser Niederschlag in Regen über, Glatteis ist möglich.

Auch tagsüber bleibt der Südwesten unter einer Wolkendecke. Es regnet, wobei der Regen teilweise gefriert und in Schneefall übergeht. Schwacher bis mäßiger Wind kommt aus Südwest, der sich in Höhenlagen zu Sturmböen auswachsen kann. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 1 bis 7 Grad in Baden-Württemberg und auf 2 bis 6 Grad in Rheinland-Pfalz.

Trotz der vergleichsweise milden Temperaturen beginnt in Rheinland-Pfalz der Pistenbetrieb.

Auch in Baden-Württemberg herrschen beste Bedingungen für Wintersportler. Schneehöhen, Pisten- und Loipenberichte finden Sie hier.

Zweistellige Temperaturen in Baden-Württemberg am Sonntag

Die Nacht zum Sonntag folgt dem Trend der letzten Tage und bleibt von einer beständigen Wolkendecke und Niederschlägen bestimmt. Der Tiefstwert liegt in beiden Bundesländern bei 0 Grad.

Der Sonntag wird besonders in Baden-Württemberg mild. Bei Höchstwerten zwischen 2 und 10 Grad und starker Bewölkung herrscht zeitweise Regen sowie Schneefall im Bergland. Schwacher bis mäßiger Wind mit vereinzelten Sturmböen weht aus Südwest.

In Rheinland-Pfalz droht am Sonntag teils länger andauernder Niederschlag. Auf der Straße kann es neben Glätte auch zu Schneeverwehungen kommen. Die Temperaturen im Tiefland steigen auf 4 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer Wind kommt aus Süd, später aus Südwest und West. In exponierten Lagen müssen Sie mit Sturmböen rechnen.

Am Flonterbach im Landkreis Trier-Saarburg ist der Weiher komplett zugefroren. SWR SWR 4 Rheinland-Pfalz / Autor: Antje Neufing

Die schönsten Wetterbilder aus Rheinland-Pfalz

Ausblick auf die kommende Woche

Auch in der kommenden Woche bleibt die Wolkendecke beständig. In höheren Lagen fällt Schnee, in tieferen geht er als Regen nieder. Am Tag liegen die Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad.

Wer bei diesem tristen Wetter nicht auf die Piste möchte, der kann zum Beispiel in wohliger Wärme Kunstwerke betrachten oder, falls Sie lieber Zuhause bleiben möchten, selbst künstlerisch aktiv werden. Wir haben die besten Ausflugsideen für Sie zusammengestellt.

Die besten Ausflugstipps für das Wochenende