In Deutschland gibt es zahlreiche königliche Hoheiten, die für deutsche Spezialitäten werben. Die Weinköniginnen können auf eine lange Tradition zurückblicken. Carolin Klöckner aus Vaihingen an der Enz war bereits die 70. Deutsche Weinkönigin. Am 27. September übergibt sie ihre Krone an ihre Nachfolgerin.

dpa Bildfunk Picture Alliance