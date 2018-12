Die Programmmacher des SWR Fernsehens haben keine Mühen gescheut. Im Weihnachtsprogramm sind zahlreiche attraktive und unterhaltsame Neuproduktionen zu sehen. Hier unsere Tipps.

Das Video hier ist noch kein Programmtipp. Nein, es handelt sich um den aktuellen Weihnachtsspot des SWR Fernsehens. In der Hauptrolle sehen Sie die Moderatorinnen und Moderatoren des SWR Fernsehens: Frohe Weihnachten und Guten Rutsch!

Handwerkskunst! Wie man eine Krippe baut

Freitag, 21.12. um 21.00 Uhr: Unter den festlich geschmückten Tannenbaum gehört eine romantische Weihnachtskrippe. In vielen Familien ist das eine liebgewonnene Tradition. Die handgefertigten Weihnachtskrippen von Krippenbaumeister Lutz Kuhl sind etwas ganz Besonderes. [mehr]



Schlager-Spaß mit Andy Borg: Auftakt der neuen SWR Show

Samstag, 22.12. um 20.15 Uhr: Sänger und Moderator Andy Borg kehrt mit einer neuen Sendereihe auf den Bildschirm zurück. In einem gemütlichen Weinlokal in Villingen-Schwenningen führt Gastgeber Andy Borg mit viel Charme, Humor und Herzlichkeit durch die Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

Weihnacht im Herzen – berührende Geschichten aus dem Südwesten

Emotionaler Jahresrückblick mit Marc Marshall

Sonntag, 23.12. um 17.00 Uhr: Sänger und Entertainer Marc Marshall präsentiert einen weihnachtlichen Jahresrückblick der besonderen Art. Seine Gäste aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz blicken auf Begebenheiten aus dem Jahr 2018 zurück, die sie vermutlich nie wieder vergessen werden.

Die Fallers: Weihnachtschaos

Sonntag, 23.12. um 19.15 Uhr: Johanna möchte einen Weihnachtsbaum. Und zwar genau da, wo er hingehört: im Fallerschen Wohnzimmer. Dort aber stapeln sich kistenweise neue Möbel, vom Baudreck einmal ganz abgesehen. Weihnachten droht im Chaos unterzugehen. [mehr]



Musikalische Reise durch den weihnachtlichen Hochschwarzwald

Sonntag, 23.12. um 20.15 Uhr: SWR Moderator Markus Brock besucht eine weihnachtliche Glasbläserhütte. Und er macht mit den Sibirian Huskies eine Schlittentour, probiert die Todtmoser Lebkuchen und trifft Georg Thoma, den legendären Olympiasieger von 1960.

Hannes und der Bürgermeister: Nikolaustag / Das Grippenspiel

Montag, Heiligabend, 24.12. um 19.15 Uhr: Für den Wahlkampf und die damit erhoffte Wiederwahl ist dem Bürgermeister nichts zu viel. Er lässt sich von Hannes überreden, die Gemeinde als Nikolaus zu besuchen. Hannes begleitet ihn als Christkind.



Gasthöfe mit Tradition - Gastgeber, Gäste und Geschichten

Dienstag, 1. Weihnachtstag, sowie Mittwoch, 2. Weihnachtstag, jeweils um 18.15 Uhr: Gehen Sie mit uns auf eine außergewöhnliche Entdeckungstour durch historische Gasthöfe im Südwesten. Die zweiteilige Reihe führt unter anderem in den „Raimartihof“ am Feldsee, den „Hirschen“ in Britzingen und in die Pfälzer Wein- und Bierstube „Zum alten Spital“ in Deidesheim.

Natur im Südwesten – Die Tiere und wir

Die Wildnis vor der Haustür

Dienstag, 1. Weihnachtstag, 25.12. um 20.15 Uhr: Der Südwesten ist ein Naturparadies für unzählige Tierarten. Die Dokumentation erzählt Geschichten von Wölfen, Luchsen, Waschbären und Wildkatzen, die in den mehr als 20.000 Naturschutzgebieten, in Seen, Bergen, Wäldern und Feldern leben. [mehr]

Schwarzwald in Kanada

Mittwoch, 2. Weihnachtstag, um 19.00 Uhr: In British Columbia in Kanada hat Herzog Carl von Württemberg ein 55.000 Hektar großes Gebiet gekauft und nach seinem Heimatgebirge "Darkwoods", Schwarzwald, getauft. Hier leben die extrem seltenen Waldkaribus, Grizzlies und Wölfe, aber auch besondere Vögel. [mehr bei Das-Erste.de]

Kein Trend verpennt! - Christof Sonntag

Mittwoch, 2. Weihnachtstag, um 22.15 Uhr: Wie verändern WhatsApp, Alexa und Co. unseren Alltag? Was genau ist eigentlich Ziegenyoga? Wann haben Sie zuletzt auf Ihren Dash-Button gedrückt? Christoph Sonntag klärt auf! Der König der schwäbischen Comedy macht sich auf die Suche nach den verrücktesten Trends unserer Zeit.



