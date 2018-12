per Mail teilen

Sie hatten auf weiße Weihnachten gehofft? Heiligabend bei einem winterlichen Spaziergang im Schnee genießen? Dann müssen wir Sie leider enttäuschen, der Wetterbericht für den Südwesten verheißt nichts Gutes.

Egal wo in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Wenn Sie aus dem Fenster schauen, haben Sie das Unheil wahrscheinlich schon gesehen: Regen und dunkle Wolken.

Das bleibt leider auch am Wochenende so. In ganz Rheinland-Pfalz kommt es zu Regenschauern, die Sonne zeigt sich nicht. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen sechs und zehn Grad.

Wenn Sie nochmal über den Weihnachtsmarkt schlendern möchten, sollten Sie auf jeden Fall einen Regenschirm dabei haben. picture-alliance / dpa

Ähnlich sieht es in Baden-Württemberg aus. Hier regnet es ebenfalls überall bei milden Temperaturen. Außer auf dem Feldberg, dort kann es Samstag und besonders am Sonntag zu Schneefällen kommen. Vielleicht können dann immerhin die Schneekanonen mal Pause machen.

Regen an Heiligabend

An Heiligabend ist leider keine Besserung in Sicht. Für den kompletten Südwesten sind Regenschauer angekündigt.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Ab dem Zweiten Weihnachtsfeiertag lässt sich wieder vereinzelt die Sonne im Südwesten blicken und die Temperaturen bleiben stabil bei sechs Grad.

Wenn also schon keine weiße Weihnacht, dann immerhin für die Tage danach etwas Sonne und angenehme Temperaturen. Auch wenn das Wetter für die Jahreszeit zu mild bleibt.