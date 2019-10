Das Sammeln von Pilzen in unseren heimischen Wäldern erfreut sich großer Beliebtheit. Doch in welchen Mengen ist es erlaubt? Wo darf ich sammeln? Und was unternehme ich im Falle einer Vergiftung? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt.

Wo darf ich Pilze sammeln?

Im Prinzip dürfen Sie Pilze an allen Orten sammeln, die keinem Betretungsverbot unterliegen. Da das Sammeln von Pilzen aber ohnehin meistens in Wäldern stattfindet, lohnt ein Blick in die Landeswaldgesetze der einzelnen Bundesländer. Denn diese regeln zusätzlich zum Bundesnaturschutzgesetz weitere Einzelheiten. In Naturschutzgebieten ist es übrigens generell verboten, Pilze zu sammeln.

Außerdem ist es nicht gestattet, eingezäunte Waldstücke, Schonungen oder Flächen, auf denen Holz geschlagen wird, zu betreten. Zudem wird die „Aneignung von Walderzeugnissen“ (Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz, §23) geregelt. So dürfen „Pilze, Beeren, sowie Zweige, Blumen und Kräuter bis zur Menge eines Handstraußes nur für den persönlichen Bedarf entnommen werden“. Die Entnahme hat außerdem pfleglich zu erfolgen. Wie viele Pilze Sie nun aber genau sammeln dürfen, damit beschäftigt sich die nächste Frage.

Wie viele Pilze darf ich sammeln?

Für Privatpersonen gibt es in Deutschland - anders als in Österreich - keine Gewichtsgrenze. Dennoch gibt es Einschränkungen, beispielsweise durch das Bundesartenschutzgesetz. Dieses sieht vor, dass geschützte Pilze wie Steinpilze, Rotkappen oder Pfifferlinge nur für den eigenen Bedarf gesammelt werden dürfen. Das entspricht ungefähr der Menge an Pilzen, die man zur Zubereitung von ein bis zwei Gerichten benötigt. Geht man nun von einer mehrköpfigen Familie aus, kommt man auf eine ungefähre Richtgröße von maximal zwei Kilo pro Sammler und Tag.

Besonders seltene Arten wie zum Beispiel Trüffel oder Kaiserling dürfen hingegen gar nicht gesammelt werden. Hinzu können noch regionale Richtlinien kommen. Wer gegen geltende Bestimmungen zur erlaubten Menge verstößt, muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Wer mehr Pilze als für den Eigenbedarf sammeln möchte, braucht eine gesonderte Genehmigung. Diese gibt es gegen eine Gebühr - in der Regel bei der zuständigen Verwaltung der Stadt oder des Landkreises.

Dauer 4:05 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wichtige Tipps für Pilzsammler Die Pilzsaison hat begonnen und sie kann richtig gut werden! Für alle, die sich mit Messer und Korb gerüstet in den Wald zum Sammeln aufmachen, lohnt sich dieses Video.

Worauf muss ich beim Sammeln achten?

Sammeln Sie mit Sinn und Verstand - und vor allem nur Pilzarten, die Sie absolut sicher kennen!

Sammeln Sie nur gesunde, frische Pilze und lassen Sie überalterte oder zu große Exemplare stehen. Diese sind kein Genuss mehr und können durch bereits begonnene Zersetzung sogar zu einer gesundheitlichen Gefahr werden.

Nehmen Sie hinsichtlich der Qualität nur Pilze mit, die Sie auch auf dem Markt kaufen würden.

Bei ganz kleinen Pilzen sind Merkmale oft nicht nicht ausreichend ausgebildet. Lassen Sie diese in Ruhe für das nächste Jahr groß werden.

Sammeln Sie Pilze in einem luftdurchlässigen Flechtkorb. In Netzen oder Plastiktüten werden sie zusammengedrückt und es kann sich ein Wärme- und Feuchtigkeitsstau bilden, der die Zersetzungsprozesse der Pilze beschleunigt.

Darf ich Pilze beim Sammeln unten abschneiden?

Davon ist abzuraten. Es empfiehlt sich eher, Pilze vorsichtig dem Boden zu entnehmen, da sich an der Stielbasis oft wichtige Bestimmungsmerkmale befinden - wie zum Beispiel die Scheide des giftigen Grünen Knollenblätterpilzes. Große Pilze drehen Sie am besten im Ganzen aus dem Boden, zartere Arten können Sie mit einem Finger oder einem Messer aus dem Boden hebeln. Wichtig ist, dass Sie das dadurch entstehende Loch wieder zudrücken, damit das darunterliegende Pilzgeflecht nicht austrocknet.

Kann ich an derselben Stelle im nächsten Jahr wieder Pilze sammeln?

Das ist gut möglich. Sind die Bedingungen günstig, wird der im Boden lebende Pilz auch im nächsten Jahr wieder Fruchtkörper ausbilden. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht.

Dauer 8:28 min Mit Gourmetkoch Dumaine auf Trüffelpirsch Regelmäßig bietet Jean-Marie Dumaine Wanderungen mit anschließendem Trüffelmenü an, bei der Feinschmecker und Naturfreunde alles rund um die nicht ganz so hübsch aussehenden Pilze erfahren.

Was genau bedeuten essbar, ungenießbar und giftig?

Ist ein Pilz essbar, bedeutet das zunächst einmal nichts anderes, als dass er den menschlichen Verdauungstrakt ohne Schaden anzurichten passiert. Über den eigentlichen Geschmack sagt das allerdings nichts aus, weshalb in diesem Zusammenhang besser die Bezeichnung Speisepilz verwendet wird.

Wird ein Pilz als ungenießbar bezeichnet, bedeutet das, dass er entweder widerlich schmeckt oder aufgrund seiner Beschaffenheit nicht zum Verzehr geeignet ist. Führt der Genuss eines Pilzes aufgrund toxischer Inhaltsstoffe zu Gesundheitsstörungen, wird dieser als giftig bezeichnet. Das kann von Übelkeit und Erbrechen bis hin zu tödlichen Vergiftungen reichen.

Gibt es eine einfache Methode, Giftpilze von Speisepilzen zu unterscheiden?

Kurz und knapp: Nein!

Sämtliche Bauern- oder Merkregeln wie beispielsweise „hohler Stiel = giftig, voller Stiel = essbar" entsprechen nicht der Wahrheit und sind gefährlicher Unsinn. Die einzige Methode, die Giftigkeit eines Pilzes zu bestimmen, ist, die Art genau zu kennen.

Dauer 1:14 min Pilzberatung kann Leben retten Die Pilzberater des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe rechnen mit einem guten Pilzjahr. Das feuchte Wetter der vergangenen Tage kommt den Pilzen entgegen.

Wie zeigt sich eine Vergiftung und was kann ich tun?

Vergiftungserscheinung können einzeln oder auch in Kombination auftreten. Folge Symptome können auf eine Vergiftung hindeuten:



Brechdurchfälle

Leibschmerzen

Fieber

Herzschwäche

Schwellung der Leber

Harnbluten

Viele Gifte wirken bereits fünf bis 20 Stunden nach dem Genuss eines Pilzes. Es gibt aber auch Gifte, die erst nach 24 Stunden wirken. Folgende drei Grundregeln sollten Sie im Falle einer Vergiftung befolgen:



Arzt oder Giftzentrale kontaktieren! Nehmen Sie schnell ärztliche Hilfe in Anspruch. Je nach Einschätzung der Situation gehen Sie zum Hausarzt, verständigen Sie eine der Giftnotruf-Zentralen oder lassen Sie sich zum nächsten Krankenhaus bringen. Pilzreste sichern! Lassen Sie alle Reste der gesammelten Pilze, Reste vom Pilzeputzen, Reste der zubereiteten Mahlzeit und eventuell sogar Erbrochenes sicherstellen und bewahren Sie es zur Untersuchung auf. Verwenden Sie keine Hausmittel! Bei einer Pilzvergiftung gibt es keine vernünftigen Hausmittel, die ohne ärztlich festgestellte Indikation genutzt werden sollten. Weder Milch trinken noch Salzwasser oder Kohletabletten schlucken sind eine gute Idee und können schwere Nachteile mit sich bringen sowie die Prognose bis hin zum Tod verschlechtern.

Sollte ein Notarzt bereits verständigt und ein Krankenhaus zu weit entfernt sein sowie die Pilzmahlzeit noch nicht länger als sechs Stunden zurückliegen, könnten Sie in dieser Ausnahmesituation aber zumindest versuchen, durch „Finger in den Hals stecken“ zu erbrechen.

Wie erreiche ich den Giftnotruf?

Giftnotruf Baden-Württemberg

07 61 - 19 240

E-Mail: giftinfo@uniklinik-freiburg.de

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg



Giftnotruf Rheinland-Pfalz

0 61 31 - 19 240

E-Mail: mail@giftinfo.uni-mainz.de

Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

Zu guter Letzt

Sammeln Sie nur Pilze, die Sie sicher kennen und essen Sie keine Pilze, die Sie erstmals bestimmen! Sind die Pilze dann noch frisch, sind Sie auf der sicheren Seite und dem Genuss eines leckeren Pilzgerichts steht nichts mehr im Wege.