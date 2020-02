Rosen zum Valentinstag als Liebesbeweis — das kann jeder. Bei Prominenten fällt das meist größer aus. Es gibt aber viele Stars, die auf andere Art ihre Liebe beweisen.

Ein eigener Song für die Braut

Welche Frau hätte das nicht gerne? Justin Timberlake, der bei der Hochzeit nur für sie singt. Genau das hat er bei seiner Hochzeit mit Jessica Biel 2012 getan. Welchen Song er damals sang? Das ist bis heute ein Geheimnis und er wird mit Sicherheit auf keinem Album veröffentlicht. Es ist eben ein Lied nur für Jessica.

Michael Phelps kann es nicht oft genug sagen

Rekordolympionike Michael Phelps hat nicht nur die meisten Goldmedaillen bei Olympia gewonnen, der Schwimmer gewann auch das Herz seiner Frau Nicole, die immer an seiner Seite ist.

Michael Phelps Instagram

„Ich versuche jeden Tag mehr und mehr, Wege zu finden, um zu zeigen, wie besonders du für mich bist. Ich glaube nicht, dass ich das genug zu dir sage. ...Danke dafür, dass du die Person bist, die du bist, und dass du mir immer hilfst, die beste Version meiner selbst zu sein… Ich liebe dich. Für immer“

Sido geht als Entschuldigung Brötchen holen

Ups... Sido hat den Muttertag vergessen. Sein Sohn möchte Mama Charlotte Würdig nichts schenken — Und sie gibt ihre Jungs trotzdem nicht her! Das muss Liebe sein.

Charlotte Würdig und Sido Instagram

Ryan Reynolds werden durch die Liebe neue Türen geöffnet

Als Deadpool glänzt Ryan Reynolds auf der Leinwand mit flotten Sprüchen und jeder Menge Action. Das er auch anders kann zeigt er mit dieser rührenden Liebeserklärung an seine Frau Blake Lively.

Ryan Reynolds und Blake Lively Instagram

„Sie zeigt immer so unglaublich viel Mitgefühl, selbst gegenüber Wut und Hass. Sie versetzt sich in Menschen und die Dinge, die ihnen passiert sein könnten, als sie fünf oder sechs Jahre alt waren, hinein. Sie hat aus mir einen mitfühlenderen Menschen gemacht. Ich hatte vorher ein sehr zerrüttetes Verhältnis zu meinem Vater, und sie ließ mich all die guten Dinge in diesem Verhältnis sehen, bevor er starb.“

Patrick Dempsey ist auch im wahren Leben ein „McDreamy“

Welche Frau hätte das schon gerne, wenn der Ehemann vor der Kamera mit einem hübschen Model posiert? Richtig, keine. Auch Patrick Dempsey konnte sich schöneres vorstellen und schnappte sich kurzerhand seine Frau Jilian für den Werbespot seines Parfums von Avon.

Robbie Williams charmante Glückwünsche

Prinz Charming Robbie Williams haut zum 37. Geburtstag seiner Frau Ayda Fields einen raus...

Robbie Williams Geburtstagstorte für Ayda Instagram

Die Kuchenaufschrift: „Glückwünsche, du bist die älteste Person, mit der ich geschlafen habe.“

Aber wie heißt es so schön: „Was sich liebt, das neckt sich“.

Und damit ist es nicht genug. Robbie setzt noch einen drauf:

Robbie Williams zu Ayda Fields 37. Geburtstag Instagram

„Ayda dachte, dass das Restaurant 'Fußball' heißen würde.“

Es war wohl eher ein Geburtstag nach Robbies Vorstellungen, der auf keinen Fall das Europa League Finale verpassen wollte.

Beckham: Die Fußballschuhe am Nagel, die Nadel in der Hand

Wer hätte das gedacht? David Beckham hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und gegen Nadel und Faden getauscht. Wenn das nicht Liebe ist.

David Beckham näht Instagram

„Harper hat Daddy den Auftrag gegeben neue Puppenkleider zu nähen!!! Wir lieben dich.“

Desweiteren trug Beckham während seiner aktiven Karriere die Namen seiner Frau und Kinder auf den Fußballschuhen. Und trotz zwischenzeitlichem Auf und Ab in der Ehe der Beckhams haben sie ihr Eheversprechen seit 2006 mehrmals erneuert.