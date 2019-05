per Mail teilen

Die PETA in Deutschland feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 25 Jahren setzt sich die Organisation für Tierrechte ein. Immer wieder kommt es dabei auch zu umstrittenen Aktionen.

Der wohl bekannteste Coup ist der sogenannte „menschliche Fleischberg“. PETA-Aktivisten legten sich 2009 aus Protest gegen die industrielle Fleischproduktion vor den Kölner Dom - nur mit Unterwäsche bekleidet und mit Kunstblut übergossen.

PETA-Aktivisten vor dem Kölner Dom © PETA Deutschland e.V.

Zum 25-jährigen Jubiläum wurde die Aktion nun in Stuttgart nachgestellt. Mitten in der Stuttgarter Innenstadt legten sich erneut mehr als 30 Menschen in Unterwäsche und mit Plakaten wie „Fleisch tötet“ und „Vegan leben“ auf den nassen Asphalt.

Protestaktion gegen Fleischkonsum in Stuttgart picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In unserer Bildergalerie finden Sie weitere der bekanntesten und umstrittensten PETA-Aktionen:

Denn nur Schilder hochzuhalten reicht dem Verein nach eigenen Angaben nicht. „Seit jeher setzen wir daher auf bildstarke Mittel, die in den Köpfen hängenbleiben und zum Überdenken des eigenen Verhaltens anregen“, heißt es von Seiten der Tierschutzorganisation. Sie plant in diesem Jahr insgesamt 15 ihrer bekanntesten Aktionen nochmal in Deutschland durchzuführen.

Doch die Organisation fällt nicht nur durch umstrittene Protestaktionen auf: 2011 kam es zum sogenannten „Wiesenhof-Skandal“. Dabei dokumentierte PETA verdeckt wie Wiesenhof-Mitarbeiter auf Puten eintraten, sie schlugen und umherwarfen.

Teile des Filmmaterials wurden anschließend in der ARD TV-Reportage „Das System Wiesenhof“ gezeigt. Es folgte ein Aufschrei der Empörung: Unter anderem die Fans von Fußball-Bundesligist Werder Bremen forderten ein Ende der Zusammenarbeit mit Wiesenhof. Das Unternehmen war einige Monate vorher Hauptsponsor des Clubs geworden - und ist es bis heute.